A Netflixen lesz majd látható Roman Polanski 1974-es filmjének előzménysorozta, aminek vezető producere a Mindhunternél is ugyanezt a pozíciót betöltő David Fincher és Josh Donen lesz, illetve csatlakozik hozzájuk a Kínai negyed forgatókönyvírója, az Oscar-díjas Robert Towne - írja a Deadline.

A történet főszereplője a fiatal Jake Gittes lesz, a magánynyomozót az 1974-es filmben Jack Nicholson alakította. A Kínai negyedhez egyébként korábban készült egy folytatás is, a Cinikus hekust című filmet 1990-ben mutatták be.

A Deadline szerint sokan remélik, hogy David Fincher beül majd a rendezői székbe is, de állítólag ennek nincs nyoma a pilotról szóló szerződésben. Esély azért van rá, hiszen ő volt az első nagynevű rendező, aki úgy döntött, érdemes esélyt adni a televíziós sorozatoknak és tévéfilmeknek, illetve az olyan szolgáltatóknak mint a Netflix, aztán a House of Cards, vagyis a Kártyavár sikere bizonyította, hogy igaza van. Davin Fincher jelenleg is egy netflixes projekten dolgozik, a Mank az Aranypolgár című film megszületéséről szól, és Gary Oldman lesz a főszereplője.