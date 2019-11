A Macskák messze az év legrémisztőbb filmje lesz

Az - 2. fejezet? Fehér éjszakák? Kedvencek temetője? Préda? Álom doktor? Ugyan már. Tessék szépen megnézni annak a filmnek az előzetesét, ami után hetekig nem fog aludni a néző.

Igen, Macskák. A musical, amit valamiért ismerni és imádni kell, Webber életművének egyik legfényesebb csillaga, ami 1982 óta termeli a pénzt (2012-ig 3,5 milliárd dollár), Londonban 8949, New Yorkban 7485, Budapesten kb. 1300 alkalommal mutatták be, én meg az összes musicalhez, operetthez és rockoperához hasonlóan hatalmi szóval tiltatnám be örökre, szóval biztos, hogy velem van a baj, hogy egy ótvaros nagy giccsnek tartom az egészet (de nekem T.S. Eliot versei se tetszettek, amik alapján írták).

Viszont míg a színházban az ember elfogadja, hogy macskának sminkelt, mű(?)macskaszőr izékkel feldíszített, kezeslábasba öltöztetett színészeket lát ugrálni, amikor ugyanezt a vásznon kapja vissza, rosszul lesz.

A látvány egyszerűen borzalmas, az előzetes két és fél perc folyamatos szédülés, hányinger és borzongás. Jennifer Hudson, Rebel Wilson, Idris Elba, James Corden, Judi Dench és Taylor Swift szerepel benne, 300 millió dollárba került, a rendezője a másik filmes musicalborzalom, a Nyomorultak elkövetője, Tom Hooper lesz.

Hazai bemutató december 19.