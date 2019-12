Ismét megnyitott a mozi a Mammut 2-ben

A Cinema City hálózat 2016 szeptemberében zárta be a Mammutban működtetett moziját, mert a mozihálózat és a bevásárlóközpont nem tudott megállapodni az új szerződés feltételeiben. A Cinema City 2011-ben vásárolta fel a Palace által üzemeltetett mozikat, köztük a Mammutban működőt is, és rögtön megkezdte ezek felújítását: a közösségi és belső terek kipofozását, valamint a technikai felszerelését is.

Azaz csak kezdte volna, mert a Mammut üzemeltetőivel már akkor sem tudtak megegyezni a feltételekben. Éppen emiatt fordulhatott elő, hogy míg a Cinema City többi mozijában Coca-Cola termékek voltak kaphatók, a Mammutban működő, Palace Cinema logós moziban Pepsit árultak. A két cég huzavonája mellett a mozi azért működött, egészen 2016 szeptember 11-ig. A mozit az a Cinemapink cég vette meg, amelyik a MOM Parkban működő mozit is átvette a Cinema Citytől 2017 elején. A Mammut mozi 2019 májusban zárt be ismét, ezúttal azért, hogy a Cinema City felújíthassa.

A Mammut 2 minden terme teljes felújításon esett át, írja a sajtóközlemény, sőt, az egyik terem Dolby Atmos hangrendszert kapott. Kicserélték a székeket és a vásznakat, az öt teremben összesen 880 néző élvezheti egy időben a filmeket. Ez még csak az első lépcső, a Cinema City Mammut 2020 tavaszán nyílik meg, és a hagyományos termek mellett itt kap majd helyet Közép-Kelet Európa legnagyobb VIP terme is.