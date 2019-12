Vészesen közelít a harmadik világháború az Eredet rendezőjének új filmjében

Augusztusban néhány szerencsés a Halálos iramban: Hobbs & Shaw premierje előtt megtekinthette Nolan legújabb, Tenet című filmjének 40 másodperces előzetesét, és egészen mostanáig kellett várni az első hivatalos (és nyilvános) trailerre.

Azt eddig is lehetett tudni, hogy a főszerepet az akciódús kémfilmben, Denzel Washington fia, John David Washington játssza majd, de most már az is kiderült, hogy a fő feladata az lesz, hogy megakadályozza a harmadik világháborút. Washington mellett a stáblistában még olyan nevek szerepelnek mint Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy, Dimple Kapadia és Michael Caine.

A Tenet állítólag a rendező legambiciózusabb projektje, és ha választani kell, akkor nem annyira a 2017-es Dunkirkkel rokon, hanem inkább Nolan korábbi munkáival, mint például az Eredet vagy a Mementó.

A film amerikai premierje 2020. július 17-én, magyarországi bemutatóról egyelőre nincsen információnk.