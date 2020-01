Spike Lee történelmet ír Cannes-ban

Először lesz fekete elnöke a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál zsűrijének a rendező és emberi jogi aktivista Spike Lee személyében.

Megtiszteltetés, hogy az afrikai diaszpórából elsőként lehetek a Cannes-i fesztivál elnöke.

-mondta a filmes, miután a szervezők kedd reggel bejelentették, hogy Lee-t kérték fel a feladatra, írja a Indiwire.

Spike Lee azt is elmondta, hogy a Cannes-i Fesztivál nagy hatást gyakorolt a filmes karrierjére, mondhatni meghatározta azt a pályaívet, amit filmesként bejárhatott. A rendező közleményében kitért arra is, hogy ennek az útnak az első állomása az volt, amikor 1986-ban She's Gotta Have It című filmjéért megkapta a fesztivál ifjúsági díját, a Prix de la Jeunesse-t a Rendezők Kéthete szekcióban, majd amikor 1989-ben már a hivatalos programban versenyzett a Szemet szemért (Do the Right Thing) című filmjével.

Spike Lee összesen hat filmjével szerepelt egyébként Cannes-ban, legutóbb 2018-ban a BlacKkKlansman című filmjével, amivel megnyerte a fesztivál fődíját.

A rendezőként, forgatókönyvíróként, színészként, vágóként és producerként egyaránt tevékenykedő Lee-ről a fesztivál szervezői közleményükben azt írták, hogy

megközelítésmódja most érvényesebb, mint valaha. Cannes magától értetődő otthona és nemzetközi szószéke azoknak, akik (újra)felkeltik az emberek figyelmét, és állandóan megkérdőjelezik a beállítódásainkat és megkövült elképzeléseinket. Lee ragyogó személyisége garancia arra, hogy felrázza a dolgokat.

Az idei Cannes-i Filmfesztivált május 12. és 23. között rendezik meg, a versenyprogramban szereplő filmeket április közepén jelentik majd be.