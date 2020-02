Szadista, de vicces Fűrész-filmet csinált Chris Rock

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Kijött az első trailer a Fűrész reboothoz, a Spiral: From the Book of Sawhoz. A komikus-színész Chris Rock döntött úgy, hogy szeretné újra életre kelteni az egykor kultikus horrorsorozatot. A Lionsgate stúdióval közösen készítették a rebootot, ami Rock elmondása szerint abban tér el a korábbi Fűrész filmektől, hogy megjelenik benne némi humor is. Állítása szerint ettől még nem lesz kevésbé rémisztő és feszült, mint az elődei. Rock nemcsak az ötletgazda, hanem ő a film egyik producere, forgatókönyvírója és főszereplője is.

Az első Fűrész-film 2004-ben jelent meg James Wan rendezésében. A sztori szerint egy elmebeteg sorozatgyilkos (Tobin Bell) az élet értékére akarja megtanítani áldozatait, ezért kegyetlen játékra kényszeríti őket, amiben bizonyítaniuk kell (öncsonkítással például), hogy mennyire ragaszkodnak az életükhöz. A meglehetősen szadista film nagyon népszerű lett, így sorra jöttek a folytatások. Bár a színvonal egyre csökkent, a Fűrész-filmek gyártása nem állt le, még hollywoodi viszonylatban is rengeteg, nyolc folytatást élt meg a sorozat.

Ezek után kissé meglepő fordulat volt, hogy Chris Rock még egy Fűrészt akar csinálni, bár ezúttal nem folytatást. A Spiral: From the Book of Sawban három férfi nyomoz egy rendőröket gyilkoló sorozatgyilkos után, két fiatalabb nyomozó, Ezekiel Banks (Chris Rock) és társa (Max Minghella A szolgálólány meséjéből) és egy kiöregedett rendőr, akit Samuel L. Jackson játszik. A szálak a múltba vezetnek, korábbi brutális gyilkosságokhoz, és itt kapcsolódunk valószínűleg a régebbi Fűrész-filmek világához.

A film május 15-én kerül az amerikai mozikba, magyar premierdátum egyelőre nincs.