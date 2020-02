Jackie Chan Schwarzeneggerrel harcol egy kínai-orosz filmben

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Jackie Chan Arnold Schwarzeneggerrel harcol egy új előzetesben. Ez önmagában is elég meglepő, de még furcsább, hogy milyen filmről is van szó. Az angol nyelvterületen The Iron Mask néven futó produkció egy kínai-orosz film, ráadásul folytatás, egy 2014-es kalandfilm második része. Ha nem tudnánk, az előzetes alapján akkor is gyanús lenne, hogy nem hollywoodi produkcióról van szó, mert a CGI és az egész megvalósítás meglehetősen gagyi (máshonnan nézve bájosan esetlen).

A 18. században játszódó történet főszereplője nem Jackie Chan és nem is Arnold Schwarzenegger, hanem egy Jonathan Green nevű térképész, akit Jason Flemyng alakít. A két világsztár csak kevéssé fontos mellékszereplők lesznek a filmben, de az előzetest nyilván velük próbálják eladni.

A The Iron Maskot nyilván elsősorban kínai és orosz értékesítésre szánták, ezekben az országokban már be is mutatták tavaly nyáron. Az Egyesült Királyságban viszont csak áprilisban mutatják majd be, a most kijött angol nyelvű előzetes ehhez a premierhez készült. Magyar bemutatóról egyelőre nincs szó.