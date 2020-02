Mi történne, ha az összes nő eltűnne a világunkból?

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Megjelent az Only című horrorfilm előzetese, amiben minden nőnek meg kell küzdenie az életéért. Milyen világ jön, ha az összes nő eltűnik? Tényleg jól járnak-e azok, akik túlélnek? Egy film arról, amikor egy, csak egy nő marad talpon a vidéken.

A film története szerint ugyanis megjelenik egy rejtélyes vírus, ami megöli az összes nőt a világon. A főszereplő pár női tagja azonban túléli a fertőzést, de rejtőzködniük és menekülniük kell, nemcsak a betegség elől, hanem azok ellen is, akik a még élő nők levadászására indulnak. Közben minden eszközt be kell vetniük, hogy túléljenek: férfinak álcázni Eva-t, illetve elválva menekülniük.

Az Only című filmet Takashi Doscher rendezte, aki korábban már készített thrillert (Still), illetve egy dokumentumfilmet is (A Fighting Chance), de nagy horrorfilmes múlttal még nem rendelkezik. Mellette a film két főszerepét Freida Pinto (Gettómilliomos) és Leslie Odom Jr. (Gyilkosság az Orient expresszen) játssza, a film megjelenése idén várható.