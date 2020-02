Nem Steven Spielberg fogja rendezni az Indiana Jones következő részét

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Visszalép az Indiana Jones ötödik részének megrendezésétől Steven Spielberg, így először rendezheti más Harrison Fordot az Indiana Jones-filmek 39 éves történetében - tudta meg a Variety. Az aszfalt királyai rendezője léphet a helyébe.

Spielber az előkészítés hosszas folyamatában még részt vett, és producerként is a film stábjában marad. A rendező személyéről a Variety forrásai szerint még zajlanak a tárgyalások, de a pletykák a Ford v. Ferrari (magyar címén Az aszfalt királyai) rendezőjéről szólnak: James Mangoldot már kétszer jelölték Oscarra, az autóversenyzős film mellett a szokatlanul drámai szuperhősfilm, a Logan - Farkasért is.

A Variety forrásai úgy tudják, Spielberg saját döntéséről van szó: a rendező azt akarta, hogy a következő generáció egy tagja vegye a kezébe Indiana Jones ostorát, és ezzel adjon új perspektívákat a sorozatnak.

Harrison Ford viszont továbbra is úgy tűnik, hogy főszereplő marad a filmben; nemrég beszélt is arról, hogy miután "kijavítottak pár dolgot a forgatókönyvben", neki is látnak a forgatásnak. A sorozat másik atyja, George Lucas már korábban bejelentette, hogy a további filmek készítésében már nem vesz részt.

A legutóbbi információk arról szóltak, hogy a filmet 2021. július 9-én mutatják majd be; azt nem tudni, a rendezőváltás miatt lesz-e csúszás. Ahogy egyelőre arról sincs hír, az ötödik rész címe vajon Harrison Ford v. Ferrari lesz-e majd.