Meghalt Max von Sydow

Kilencven éves korában elhunyt Max von Sydow, svéd születésű, de francia állampolgárságú színészlegenda. Szerepei széles skálán mozogtak, Ingmar Bergman Hetedik pecsétjétől a Flash Gordon című giccses sci-fi-ig rengeteg mindent elvállalt.

Karrierje 65 évet ölelt fel, a művészfilmektől a blockbusterekig mindenféle filmben szerepelt, de láthattuk tévésorozatokban és szinkronizált videojátékokat is. Ő volt a Háromszemű Holló a Trónok harcában, Lor San Tekka az Csillagok háborúja-trilógia első filmjében, és nem hagyta ki ő sem a Simpson családot, és egy karakter erejéig beszállt a rekorddöntögető sorozatba.

Az a problémám, hogy a szereplőválogatók és a producerek gyakran kérnek fel olyan szerepekre, amiket már eljátszottam, és ez unalmas. El se tudom képzelni, mennyi papot és szentet és pápát játszottam, meg zsidó menekülteket és náci tiszteket stb. És most az én koromban, milyen szerepek vannak a forgatókönyvekben? Nagypapa-szerepek. Öreg szerepek. Akiket játszok, meghalnak, többnyire

– nyilatkozta 2012-ben a The Times-nak, és bár ez a megállapítás kissé keserűnek tűnhet, azt is elárulja, hogy Max Von Sydow élete végéig elsősorban remek színész akart lenni, és pihenés helyett szakmai kihívásokra vágyott.

Max Von Sydow több mint száz filmben és tévésorozatban játszott, és igazi filmes ikonnak számított – ha szerepelt a stáblistán a neve, az már önmagában is rangot adott egy produkciónak. Azok közé tartozott, akik öregkorukban is menne maradnak a köztudatban, ismertsége nyolcvan fölött egyáltalán nem csökkent, mivel törekedett arra, hogy szerepeket vállaljon azokban a filmekben, amelyekből az új nemzedékek is megismerhetik.

Egy svéd arisztokrata

Carl Adolf von Sydow néven született a svédországi Lundban 1929-ben, porosz eredetű svéd evangélikus arisztokrata családban. Apja, Carl Wilhelm folklórkutató és egyetemi professzor volt, bárói családból származó anyja tanárnő. A család a nemesi származásra utaló von szócska ellenére inkább középosztálybeli értelmiségi életet élt, de Max von Sydow-ban volt valami természetes előkelőség, ami miatt szívesen osztottak rá arisztokrata szerepeket. A Carl Adolf névtől viszont megvált – a második világháború után az Adolf nem csengett igazán jól.

Nagyon hálás vagyok a nevelésnek, amit Svédországban kaptam, mivel ahhoz, hogy megtanulj játszani, dolgozni, dolgozni, dolgozni kell. Nagyon sokat köszönhetek azoknak az éveknek

– mondta később arról a protestáns neveltetésről, amit otthon és a lundi székesegyházi iskolában kapott. A hitet azonban később szintén elhagyta, és agnosztikusnak vallotta magát. A svéd nyelvhez viszont annak ellenére mélyen kötődött, hogy nemzetközi karriert természetesen angolul futott be.

Sosem tanultam meg teljesen folyékonyan beszélni más nyelveken. Ez azt jelenti, hogy a svéd nyelv a legjobb színészi eszközöm. Kétségbeesetten próbáltam megszerezni az angol és a franciát, de soha nem voltam igazán elégedett az eredménnyel. Egyszerűen úgy érzem, nem vagyok velük teljesen szabad

– mondta önkritikusan. Ha a svéd nyelvet nem is hagyta el, a svéd állampolgárságról 2002-ben lemondott, hogy megszerezze a franciát, mivel Franciaország vált a második hazájává.

A magát szégyenlős fiúként jellemző Carl Adolf kapcsolata a színészettel a székesegyházi iskolában indult, ahol színjátszókört alapított a barátaival, miután 14 évesen látta Shakespeare Szentivánéji álom című darabját. Ez olyan nagy hatással volt rá, hogy elhatározta, színész lesz, bár szüleit a színház nem különösebben érdekelte, és a szülővárosában nem is volt akkoriban színház. A katonaság után a stockholmi Királyi Színiakadémiáján tanult 1948 és 1951 között, és 1949-ben megkapta élete első filmszerepét Alf Sjöberg Csak egy anya című filmjében. Első színpadi szerepe Orániai Vilmos herceg volt Goethe Egmontjában, és saját visszaemlékezése szerint "valósággal katasztrofális" volt, mert szidalmaznia kellett egy idősebb színészt, akire akkoriban mestereként nézett fel. Bármilyen borzasztóan is érezte magát, a kritikusok ígéretes kezdőnek nevezték. Von Sydow hamarosan klasszikus színpadi színésszé vált, aki fiatalon rengeteget játszott különféle svéd színházakban, és lenyűgöző mesterségbeli tudását is az ekkor megszerzett színpadi rutinnak köszönhette.

Nagy szerepek, kis szerepek, klasszikus, modern, komédia, tragédia, minden. Mindig valami új, ami nagyszerű iskola volt egy fiatal színésznek. Mondhatom, el voltam kényeztetve

– emlékezett vissza.

Azt viszont tudta, hogy maradandó hatást és széles közönséget nem a színpadon, hanem a filmvásznon kell keresni:

Ami megmarad, azok valószínűleg a filmek, sajnos; a színi előadásokra járó emberek olyan dolgokra emlékeznek, amelyeknek nincs látható formája, csak a közönség emlékezetében léteznek.

A halállal sakkozó lovag

Max von Sydow karrierje igazán 1955-ben vett lendületet, amikor találkozott a korszak egyik leghíresebb rendezőjével, a szintén svéd Ingmar Bergmannal. Ez az együttműködés a malmöi városi színházban kezdődött, de a nagyvilág számára természetesen a közös filmek tették Von Sydow-t igazán ismertté. Első emlékezetes alakítása a halállal sakkozó Antonius Block lovag volt az 1957-es Hetedik pecsét-ben. Felejthetetlen alakítás volt, amely tökéletesen illett Von Sydow egyéniségéhez, és mind a rendezőt, mind a színészt egy csapásra világhírűvé tette.

Aligha tudtuk, hogy ez milyen fontos film lesz. Tudtuk, hogy valamennyire fontos, mert egész más volt, mint bármi, ami akkoriban készült. De sejtelmünk se volt, hogy külföldön ennyire széles közönségre talál. Még ma is sokaktól hallom, hogy ez volt az első külföldi film, amit valaha láttak

– mesélte.

A Hetedik pecsétet még tíz Bergman film követte: A nap vége (1957), Az élet küszöbén (1958), Arc (1958), Szűzforrás (1960), Tükör által homályosan (1961), Úrvacsora (1963), Farkasok órája (1968), Szégyen (1968), Szenvedély (1969) és Érintés (1971). Von Sydow mindig nagy elismeréssel beszélt Bergmanról, aki rávette a színészeit olyan szerepek eljátszására, amire ők maguk sose gondoltak volna. Nem mindig Sydow volt a főszereplő, de azért elég gyakran, a tizenegy filmből hatszor.

Nem tudnám pontosan megmondani, hogy [Bergman] milyen hatással volt rám, de bizonyára hatalmas lehetett. Főként akkor dolgoztunk együtt, amikor mindketten fiatalabbak voltunk. Szabadok voltunk – ő még nem volt világhírű, én pedig csak egy átlagos színpadi színész voltam pár filmszereppel a hátam mögött. Keményen melóztunk, és remekül éreztük magunkat

– mondta másfél évtizedes munkakapcsolatukról.

Von Sydow azonban a populárisabb műfajok iránt is nyitott volt, és 1964-ben igent mondott egy Hollywoodból érkező szerepajánlatra. George Stevens rendező évek óta dolgozott egy nagyszabású filmeposzon, amely A világ legszebb története (The Greatest Story Ever Told) címet viselte, és Jézus történetét mesélte el születésétől a mennybemenetelig több mint négyórás játékidőben. Von Sydow-t egyenesen Jézus szerepére szemelte ki – eléggé visszautasíthatatlan kérés volt. Az 1965-ben mozikba kerülő filmben még a kisebb szerepekben is sok ismert sztár bukkant fel, az a fajta film volt, amiben John Wayne csak úgy beugrott egy egymondatos szerepbe római centurióként.

Több különböző okból nem akartam eljátszani, de Stevensnek én kellettem, és az ügynököm győzködött, hogy vállaljam el. [...] Végül aztán elcsábítottak, Hollywood és Mr. Stevens. Rendkívüli ember volt. Nagyra tartottam, de nem volt könnyű eset. Ameddig csak lehetett, minden döntést halogatott. Ma megnézve a filmet, azt kell mondjam, csalódott vagyok, hogy nem ment közelebb a karakterekhez. Nagyon kevés a közeli felvétel. Esztétikailag egy gyönyörű film, de meglehetősen hideg

– nyilatkozta a filmről, amely hollywoodi karrierje nyitányát jelentette.

Cikkünk frissül...