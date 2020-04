Újraindultak Kínában a mozis és tévés filmforgatások

Kínában egyszerre próbálják meg újra beindítani a gazdaságot, és megakadályozni a vírus második hullámának elszabadulását. A már megnyitott mozikat újra bezáratták, de filmeket már lehet forgatni.

Kínában újraindult több, a koronavírus-járvány miatt felfüggesztett tévés és mozis produkció forgatása – írja a Guardian. Az állami tulajdonban lévő Kínai Központi Televízió stúdiói több kínai városban is újra megnyitottak, és újraindult a tévé több saját sorozatának forgatása is. Emellett olyan kiemelt filmes projektek forgatása folytatódott, mint a világszerte leghíresebb kínai rendező Yimou Zhang új filmjéé, az Impasse-é.

Ez is azoknak az intézkedéseknek a része, amelyekkel az ország megpróbálja beindítani a gazdaságát, és amelynek keretein belül újra megnyílt több turistalátványosság és mozi. Ezzel együtt viszont az országban tartanak a járvány második hullámától is, ezért az újra kinyitott mozikat például gyorsan be is zárták.

A forgatásokon mindenesetre szigorú előírásoknak kell megfelelni: a stáb tagjai számára például kötelező a karantén és a járványügyi oktatáson való részvétel. A helyi hatóságok pénzügyi segítséggel – például az eszközbérlés vagy az élelmezés támogatásával – próbálják rávenni a filmeseket, hogy újra dolgozni kezdjenek.

