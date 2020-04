Kísérleti jelleggel, de megtartják szeptemberben a velencei filmfesztivált, írja az MTI. A szervezők szerint kötelező lesz a maszk és a távolságtartás, és jóval kevesebb amerikai sztárvendég jön.

Az is elképzelhető, hogy Velence összefog Cannes-nal – ahol már lefújták az éves filmfesztivált –, és a különleges helyzet miatt a két konkurens esemény valamiféle együttműködést hoz létre őszre.

A jelen állás szerint a szervezők maradnak az eredeti szeptember 2-i kezdésnél és 12-i zárásnál. A szokásosnál erősebb digitális felhozatallal készülnek, és az előírások között szerepel majd a sebészi maszk hordása és a kötelező távolságtartás. A fesztiváligazgató azt is elmondta, hogy jóval kevesebb sztárvendég lesz, az amerikai színészek és alkotók nem tudják majd valószínűleg elkísérni a filmjeiket, ezért online sajtókonferenciákban gondolkodnak. Kevesebb lehet az akkreditáció is. Akinek sikerült magát akkreditálni, annak az ígéretek szerint ugyanúgy lesz lehetősége interjúkészítésre, mert megtartják a vörös szőnyeges bevonulást is.

A járvány miatt nagyobb hangsúlyt kapnak idén az olasz filmek, de arra számítanak, hogy sok európai filmes és színész is részt vesz az eseményen. A nemzetközi zsűri elnöke idén Cate Blanchett Oscar-díjas ausztrál színésznő lesz.