A 85 éves színésznő szerepel a 104 éves múlttal rendelkező divat- és életstílus magazin júniusi számának címlapján, ezzel pedig igazi rekorder lett, legalábbis, amit a brit Vogue korábbi címlaplányainak korát illeti. A magazin számára természetesen még a világjárvány előtt készültek a képek, de a színésznővel készült hosszú interjúban már szó esett arról is, hogyan telnek napjai vidéki otthonában a kijárási korlátozások idején.

Dench elmondta, benne is ugyanolyan érzések kavarognak, mint valószínűleg mindenki másban, nagyon különleges időket élünk, és néha nehéz felfogni, hogy mi is történik körülöttünk. Szerinte egy jó oldala is van a járványnak, mégpedig az, hogy sokan most talán jobban átérzik azt, milyen nehéz lehet annak, aki egyedül él, és reméli, hogy ebből tanulunk majd. Hozzátette, ugyan családja nincs mellette, de folyamatosan tartják a kapcsolatot, és emellett azzal tölti az időt, hogy mindennap megpróbál megtanulni egy szonettet.

Fotó: Vogue UK

A színésznő, aki immár hatvan éve van a szakmában és akit munkássága miatt 1998-ban II. Erzsébet királynőtől megkapta a Dame címet (a lovagi cím női megfelelőjét, az interjúban arról is beszélt, hogy esze ágában sincs visszavonulni. És persze szóba került a Macskák filmes feldolgozása is, amiben Old Csendbelennt alakította. Nem, a filmet továbbra sem látta (talán jobb is így), de megjegyezte, azt hitte sokkal elegánsabban fog kinézni abban a bundában, amit ráadtak jelmezként, ám nem így történt.