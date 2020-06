Megjelentek az első képek a Ghibli legújabb rajzfilmjéből, és ennek nem mindenki örül

Télen mutatja majd be Japánban a Ghibli legújabb rajzfilmjét, amit Diana Wynne Jones Earwig and the Witch című mesekönyve alapján készült, és aminek Aya and the Witch lesz a címe. A stúdió egyik korábbi, nagy sikerű rajzfilmjét is Jones egyik története ihlette, A vándorló palotát 2004-ben mutatták be, és Oscar-díjra is jelölték a legjobb animációs film kategóriájában.

Az új rajzfilmet az alapító Hayao Miyazaki fia, Goro Miyazaki rendezi, de természetesen az idős mester is részt vesz a munkálatokban. A Ghibli rajzfilmekben eddig csak alkalmanként lehetett találkozni számítógépes grafikával, sokszor még mindig kézzel rajzolnak a stúdióban, és az Aya and the Witch az első olyan egészestés filmjük, ahol csak digitális módszerekkel dolgoztak.

Eddig nem nagyon lehetett tudni, hogy ez milyen hatással lesz a Ghibli jellegzetes képi világára, de a napokban megjelentek az első képek, ezeket ide kattintva lehet megtekinteni.

A Kotaku Twitterre is kitette a hírt a képekről, és már meg is érkeztek az első kommentek, és nagyon úgy tűnik, a rajongóknak nem lesz olyan könnyű feldolgozni a váltás, nem mindenkinek nyerték el a tetszését a digitálisan rajzolt karakterek, de vannak, akik bíznak abban, hogy a Ghiblinél tudják, hogy mit csinálnak, és szerintük semmi baj nincs azzal, hogy a stúdió új módszerekkel kísérletezik.