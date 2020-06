98 éves korában meghalt Carl Reiner színész, rendező, producer, írja a Variety.

Reiner a hatvanas évektől kezdve aktív volt, ő volt a Dick Van Dyke Show egyik alapítója, a hetvenes években pedig rendezőként is ismert lett, neki voltak köszönhetőek olyan klasszikus, Steve Martin főszereplésével készült komédiák, mint az A pacák, az Agyban nagy, vagy a fekete-fehér krimikből összeollózott Halott férfi nem hord zakót.

A nyolcvanas és kilencvenes években a rendezői karrierje lefelé ívelt, de a színészi felfelé, felbukkant több sikeres sorozatban is (Frasier, Ally McBeal), de a magyar közönség számára a legismertebb talán az Ocean's-filmek egyik szereplőjeként lehet, ő alakította mindhárom részben a simlis Saul Bloomot, George Clooney csapatának legidősebb tagját.

Olyan sorozatokban is mellékszerepelt, mint a Két pasi meg egy kicsi, vagy az Amerikai fater. Legendás volt a barátsága Mel Brooks-szal, aki szintén rendezőként és komikusként is volt ismert, kettejük egyik leghíresebb közös jelenete (az amerikai popkultúra mércéjével mérve) a 2000 éves ember című szkeccs volt, amit többször is előadtak együtt. Fia, Rob Reiner szintén elismert rendező (A herceg menyasszonya) és színész (A Wall Street farkasa) lett.

Reiner összesen kilenc Emmy-díjat nyert a karrierje során, ötöt ebből a Dick Van Dyke Show munkálataiért.