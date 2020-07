27 év után újra együtt játszik Julia Roberts és Denzel Washington

Huszonhét évvel előző közös filmjük, az 1993-as A pelikán ügyirat után újra együtt játszik Julia Roberts és Denzel Washington, írja a Variety. A Netflix Leave the World Behind című családi drámájában szerepelnek együtt, ami Rumaan Alam megjelenés előtt álló regényéből készül. A regényt Sam Esmail adaptálja és ő lesz a film rendezője is. Esmail korábban többek között a Mr. Robot és a Homecoming című sorozatokon dolgozott.

A Leave the World Behind történetéről egyelőre annyit lehet tudni, hogy két családról szól majd, aki nem ismerik egymást, mégis arra kényszerülnek, hogy együtt töltsenek egy hosszú hétvégét, ami ennek megfelelően szörnyen sikerül. A kapcsolat a két család között mindössze annyi, hogy a Julia Roberts által játszott családanya Denzel Washington karakterétől bérel házat.

Az ígéretek szerint a film arról szól, hogyan alakulnak át legközelebbi emberi kapcsolataink krízishelyzetben, de érinti a szülő-gyerek viszonyt, a különböző társadalmi csoportok és faji ellentétek kérdését is.