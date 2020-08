Robotanyám, robotapám, jön a farkas, mit tegyek?

2018 óta fejlesztették a Raised By Wolves című sci-fit Hollywodban, először a TNT, majd 2019 ősze óta az HBO, hogy az HBO Max streamingszolgáltató egyik szeptemberi húzóneve lehessen (mivel mindkét cég a Warneré, azon keresztül meg az AT&T-é, nem volt hiszti a költözésből).

A producerek között ott van Sir Ridley Scott is, aki rendezni is fog, ha minden igaz, két részt, de ezen túl nem sok köze van a produkcióhoz, aminek alkotó-írója az az Aaron Guzikowski, aki Denis Vileneuve Fogságban című filmjének forgatókönyvét is írta.

A sci-fi az előzetes alapján állati jól fog kinézni, a történetről meg annyit tudunk meg, hogy a Föld pusztulása után egy idegen bolygón két android, Apa és Anya nevel embergyerekeket, hogy a civilizációt újraindíthassák, de a végzet itt is utoléri őket.

Szereplők: Travis Fimmel, Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Jordan Loughran, Aasiya Shah és Ivy Wong. Bemutató: szeptember 3 (HBO GO)