672 filmben játszott, de senki nem ismeri

469 tévéfilm és sorozatszerep,

149 mozifilm,

32 rövidfilm,

továbbá 22 videójáték szereplés.

Vagyis összesen 672 kredit a világ legnagyobb mozis adatbázisában, az IMDb-n. Ez a 91 éves, kínai szülőktől származó, de már az Egyesült Államokban született James Hong eddigi mérlege. Azért csak az eddigi, mert meglett kora ellenére a színész, író, producer és rendező Hong továbbra is aktív, és amint a koronavírus-járvány engedi, folytatja a munkát.

Bár James Hong neve valószínűleg nem cseng sokaknak ismerően, a moziba járók szinte biztosan találkoztak vele. (Már csak a nagy számok törvénye alapján is.) Ő adta a hangját a Mr. Pingnek a Kung Fu Pandában, mandarin nyelven társalgott Keanu Reevesszel az Amikor megállt a Földben, de játszott a Kínai negyedben, a Szárnyas fejvadászban, az Airplane!-ben, Wayne's World 2.-ben, a Tango és Cash-ben vagy a Nagy zűr kis Kínában című filmben is.

Ami pedig a sorozatokat illeti, egyszerűbb lenne felsorolni, hogy melyik ismert tévésorozatban nem szerepelt. Az 1960-as Bonanzától a Perry Masonon át egészen az X aktákig vagy a Star Wars: Lázadókig.

Ezek persze többnyire mind kis szerepek, a többségük alig néhány mondatos, de a filmográfiáját átnézve úgy érezhetjük: James Hong egyszerűen mindenütt ott volt.

Pedig a színészkedés, bármennyire is szerette magát mórikálni a tükör előtt, eleinte fel sem merülhetett számára, mint lehetőség. “A kínai szülők bármilyen munkát jobb lehetőségnek tartottak a gyerekük számára, mint a színészet. Színésznek lenni a legutolsó volt a szakmák között. Még csak nem is tekintettek rá szakmaként, mert szégyenteljesnek tartották, ha valaki kifejezi az érzelmeit a közönség előtt” – mesélte gyerekkoráról a CNN-nek.

Hong szülei kívánságának megfelelően építészmérnökként diplomázott a Dél-Kaliforniai Egyetemen. De miközben a szakmájában dolgozott, folyamatosan próbált magának színészi, komikusi munkákat is szerezni. Végül bekerült a legendás komikus, Groucho Marx nevéhez köthető You Bet Your Life című tévéshowba. Kifigurázta Groucho Marxot, James Cagneyt és a kor más sztárjait, amivel akkora sikert aratott, hogy rögtön lett egy ügynöke, és ezzel elkezdődött a karrierje Hollywoodban.

A mozivásznon 1955-ben debütált a Soldier of Fortune című filmben Clark Gable oldalán. Innentől kezdve aztán dőltek a szerepek, olyan sztárok mellett játszhatott, mint John Wayne, William Holden vagy Jennifer Jones. Többé nem is dolgozott a tanult szakmájában, a színészetből élt. Ipari mennyiségben forgatott: évente tíz tévéműsor és film volt az átlaga.

De hamar felismerte, hogy hiába a sok szerep, ázsiai származású színészként mindig korlátozottak maradnak a lehetőségei.

Akkoriban az ázsiai színészek soha nem kaphattak főszerepeket, még akkor sem, ha maga a karakter is ázsiai volt. Ezeket a szerepeket is fehér sztárok alakították sminkelve, ahogy például Marlon Brando tette az 1956-os Teaház az Augusztusi Holdhoz című filmben. (A whitewashingnak nevezett jelenségről, ami még most sem tűnt el teljesen Hollywoodból, vagyis amikor fehér színészek játszanak például ázsiai karaktereket, ebben a cikkben írtunk hosszabban.)

Karrierje korai időszakában Hong úgy emlékszik, hogy szinte csak kínai mosodásokat vagy kínaiakat üldöző kínait alakított, de azt mondja, hogy ezekből a szerepekből is igyekezett kihozni a legtöbbet. Ez azonban nem jelentette azt, hogy mindet elvállalt kritika nélkül. Amikor 1962-ben megkapta a Confessions of an Opium Eater című film forgatókönyvét, amiben minden kínai karakter drogfüggő vagy prostituált volt, rávette munkatársait, hogy követeljék a szkript átírását Albert Zugsmith rendezőtől. Azt akarták, hogy az ázsiai szereplők ne csak rossz színben tűnjenek fel. Jellemző a kor viszonyaira, hogy a kérésük süket fülekre talált, a film leforgott az eredeti forgatókönyv alapján.

Ez az eset adta az utolsó lökést ahhoz, hogy Hong a saját kezébe vegye a karrierjét és megalapítsa a saját színházi társulatát. Az East West Players nevű ázsiai-amerikai társulatban az ázsiai színészeknek főszerepekben is lehetőségük volt megmutatni magukat, de munkát kaptak ázsiai írók, díszlettervezők, rendezők is. Az 55 éve létező társulathoz a jelenleg legnépszerűbb ázsiai-amerikai származású hollywoodi filmsztárok majdnem mindegyike kötődik. Megfordult itt többek között Randall Park, George Takei, John Cho és Daniel Dae Kim is. A színház művészeti igazgatója szerint a Hollywoodban dolgozó, ázsiai kötődésű színészek körülbelül hetven százalékának van köze az East West Players-hez.

Az ázsiaiak elkezdték a saját színdarabjaikat, saját tévésorozataikat és saját filmjeiket csinálni, és ezek nagy sikert aratnak. Csak idő kérdése volt

– mondja Hong.

Bár már bőven nyugdíjaskorú, Hong képtelen abbahagyni a filmezést. Hiába tervezett a nyugdíjas éveire európai és indiai körutazást, nem tud leállni a munkával. “Valami bennem, James Hong belsejében azt akarja, hogy tovább csináljam a filmeket. Addig filmezek, amíg csak járni és beszélni tudok. Majd azután elmegyek a körutazásra.”

(Borítókép: James Hong a "Nagy ugrás" című esemény nyitóestéjén a Pasadena Playhouse-ban 2019. november 10-én. Fotó: Amanda Edwards / Getty Images Hungary)