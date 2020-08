A Fekete Párduc hét díjat is elvihet azon a gálán, ahol nem nekem szerint kategorizálják a teljesítményeket.

Negyvenhárom éves korában meghalt Chadwick Boseman amerikai színész, akit a magyar nézők leginkább a Fekete párduc című Marvel-film címszerepéből ismerhetnek, írja a 24.hu.

Halálát vastagbélrák okozta, a betegséget négy éve diagnosztizálták nála.

Láthattuk az Amerika Kapitány: Polgárháborúban és a Bosszúállók: Végtelen háborúban, és ő alakította James Brownt a Get on Up – A James Brown sztori című filmben.

Dél-Karolinában született és a Howard Egyetemen végzett, majd kisebb szerepekben tűnt fel a televízióban, mielőtt 2013-ban befutott volna. Hollywood figyelmét Jackie Robinson baseballsztár alakításával keltette fel A 42-es című sportdrámában.

Boseman éppen aznap halt meg, mikor az amerikai baseballvilág Jackie Robinsonra emlékezett. A baseball-liga a Twitteren méltatta időtálló alakítását a Robinsonról szóló filmben.

Bár Hollywoodban sztár lett belőle, Boseman nyilatkozataiban továbbra is megfogalmazta kétségeit.

Fekete színészként nem tapasztalhatod meg azt, amit fehér színészként. Nincsenek ugyanolyan lehetőségeid. Ez evidens és igaz

– fogalmazott. Szerinte csak abba kell belegondolni, hogy „hány olyan filmet láthatunk, amelyben egy fekete színész a szerelmes főhős, és megismerjük a lelki világát, intellektusát. Furcsa ezt mondani, de ez nem túl gyakran fordul elő”.

Utolsó munkái között volt a 21 híd című akcióthriller, amelynek producere is volt, legutóbb pedig Spike Lee Az öt bajtárs című filmjében láthatták a nézők. A Netflix számára forgatott August Wilson-adaptáció, a Ma Rainey's Black Bottom forgatását tavaly nyáron fejezte be.

A hollywoodi színészcéh, a Screen Actors Guild 2019-es díjátadóján a Fekete Párduc kapta a legjobb színészgárda trófeáját. Chadwick Boseman az alkalmat megragadva a fiatal, tehetséges, fekete színészeket méltatta. „Tudjuk milyen az, amikor azt mondják, hogy nincs számodra filmvászon, amelyen megjelenj vagy színpad, amin játszhass. Tudjuk, milyen lent lenni a fent helyett. És így megyünk dolgozni mindennap. Tudtuk, hogy teremthetünk egy olyan világot, ami bemutathatja, hogy milyen világot szeretnénk látni. Tudtuk, hogy van valami, amit adhatunk” – idézte szavait az MTI.

(Borítókép: Chadwick Boseman. Fotó: Valerie Macon / AFP)