Tucatnyi színész azért változtatta meg a nevét, mert kigúnyolták őket, előítéletektől tartottak vagy egyszerűen nem tudta senki kiejteni azt.

Lássuk, hogy kik is ők!

Thandiwe Newton, a Westworld brit sztárja nemrégtől újra azt a nevet használja, amivel született. A sorozat stáblistájában még az angolosított Thandie-ként futott, a w elhagyásával, de most eredeti, zimbabwei nevét használja. Apja angol, anyja zimbabwei. A Bafta-díjas színésznő teljes neve Melanie Thandiwe Newton. Első filmjében, a Flörtben elírták a nevét.

Aaron Paul teljes neve Aaron Paul Sturtevant. A szerepválogatásokon senki sem birkózott meg angol-normann származású vezetéknevének kiejtésével. A Totál szívás csillaga így egyszerűen elhagyta.

Tudják, ki Peter Gene Hernandez? Ma Bruno Marsnak hívják a Grammy-díjas előadót, aki egyszerűen nem akart beilleszkedni a latin énekesek végeláthatatlan sorába.

Jennifer Aniston valódi és teljes neve Jennifer Linn Anastassakis. A Jóbarátok sztárja abban a reményben hagyta el görög nevét, hogy több munkát kap majd.

Lea Michele is elhagyta vezetéknevét, a Sarfatit. A Glee projekt sztárja egy 2011-es interjúban elmondta, hogy szefárd zsidó származású vezetékneve miatt már az iskolában csúfolták; hájasnak (Lea so-fatty), szellentősnek (Lea so-farty) nevezték.

Helen Mirren 1945-ben született, és Ilyena Lydia Mironoff néven anyakönyvezték. Édesapja orosz, anyja angol volt. Apja már az ötvenes években megváltoztatta vezetéknevét abban a reményben, hogy könnyebben talál munkát, és a lányának is kevesebb akadállyal kell majd szembesülnie élete során. Ekkor angolosította az Ilyenát is Helenre.

Vajon ki lehet Maurice Joseph Micklewhite? Ilyen néven híres színész nem szerepel, Michael Caine-t azonban annál többen ismerik. Vicces nevétől meg akart szabadulni, csak azt nem tudta, mire változtassa. A Leicester Square-en gubbasztott, amikor felfigyelt a moziplakátokra. Kedvenc hőse, Humphrey Bogart a Zendülés a Caine hadihajón főszereplője volt. Akkoriban maga is lázadó típus volt, így egy pillanatig sem habozott, megváltoztatta nevét.

Allan Stewart Konigsberg Woody Allen valódi neve. Az ötvenes években a zsidó előadók közül sokan angolosították a nevüket. Ő egyszerűsíteni akarta a vezetéknevét, és semlegesíteni az elfogultakat. Barátai szerint Woodynak hívták viszonzatlan szerelmének, Nancy Kreissmannak a kutyusát.

Martin Sheen Ramón Antonio Gerardo Estévezként született. Úgy vélte azonban, hogy neve előítéleteket vált ki. A Martint a CBS casting igazgatójának, Robert Dale Martinnak a tiszteletére választotta, Fulton J. Sheen televíziós lelkészt pedig „ragyogó színésznek” tartotta. Most már sajnálja, hogy lemondott vezetéknevéről, amivel nagyon megbántotta édesapját. Fia, Carlos Estévezként született, de most őt is Charlie Sheennek hívják.

A Jackie Chan természetesen művésznév. Chan Kong-sang az eredeti neve. A húszas éveiben építőmunkásként dolgozott, és pincérkedett Ausztráliában. Kollégái nem tudták kimondani a nevét, és kis Jacknek hívták. Így lett Jackie.

James Garner tulajdonképpen James Scott Bumgarner volt. A „bum” sok mindent jelent az angolban. Azt is. A Toward The Unknown c. filmben a Warner stúdió a megkérdezése nélkül lecserélte a nevét.

Fred Astaire és húga, Adele azért változtatta meg Austerlitz vezetéknevét, mert túl militánsan hangzott. Az austerlitzi volt Napóleon emlékezetes csatáinak egyike, 1805-ben. Úgy hírlik, egyik nagybácsijuk L'Astaire volt. A felülmúlhatatlan táncos és színész eredeti neve Frederick Austerlitz.

Többen személyes okok miatt döntöttek a névváltoztatás mellett – írja az Independent. A lista persze nem teljes.

Nicolas Cage például nem akart nagybátyja, A keresztapa rendezőjének, Francis Ford Coppolának az árnyékában felnőni, és saját útját akarta járni. Igazi neve: Nicolas Kim Coppola. A családját azonban változatlanul szereti.

Eric Marlon Bishop standuposként kezdte pályafutását, de rájött, hogy a női fellépőket szólítják elsőként. Így választotta a semlegesen hangzó Jamie-t. Egyik kedvenc előadója Redd Foxx volt – bár ez is csak álnév. Így lett ő végül Jamie Foxx.

Natalie Portmant nem zavarta vezetékneve, a Hershlag. Luc Besson Leon, a profi című filmjében egyszerűen meg akarta őrizni magánéletét, és a Portman vezetéknevet választotta.

(Borítókép: Jennifer Aniston 2017. április 4-én. Fotó: Jason LaVeris/ FilmMagic / Getty Images Hungary )