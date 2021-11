Star Wars-horrorfilmet készítene a Netflix elismert rendezője

Mike Flanagan az elmúlt években számos alkalommal bizonyította, hogy jól megy neki az ijesztgetés. A rendező hozta tető alá a Ragyogás 2019-ben bemutatott folytatását, az Álom doktort és egy másik Stephen King-adaptációt, a netflixes Gerald’s Game-et is.

A Netflixnél nagyon szeretik Flanagant, aki a streamingszolgáltató eddigi legfélelmetesebb sorozatát, A Hill-ház szellemét jegyezte, de több másik szérián is dolgozott, és mostanra olyan húzónévvé vált, aki miatt a vájt fülű horrorfanatikusok simán esélyt adnak olyan produkcióknak is, amelyek alapjáraton nem érdekelnék őket.

Az író-rendező A Bly-udvarház szelleme című sorozattal viszont sokak meglepetésére mellényúlt, nagyot koppantak azok, akik arra számítottak, hogy A Hill-ház szellemének „kvázi második évada” vérfagyasztó néznivaló lesz. Ehelyett egy szellemekkel tarkított szerelmes sztori lett a végeredmény. Az idén szeptemberben debütált Mise éjfélkor, melyet az alkotó korábbi alkoholfüggősége és a vallással való kapcsolata ihletett, már ismét a borzongatásra és a karakterépítésre helyezte a hangsúlyt, és jobb fogadtatást is kapott.

A napokban Mike Flanagan érdekes bejegyzést tett közzé a Twitteren, amiben azt írta:

Földrengésre ébredtem ma reggel, ezt követően pedig gondolkoztam pár percet. Arra jutottam, hogy nagyon szeretnék készíteni egy horrorfilmet, amely a Star Wars univerzumában játszódik.

A Netflix-rendező kiírása pozitív fogadtatásra talált, a Star Wars: Battlefront II című videojáték írója, Mitch Dyer is reagált az ötletre, és bevallotta, hogy tíz éve álmodik ő is arról, hogy egy, a messzi-messzi galaxisban játszódó horrorfilm megvalósuljon.

Lassabban jönnek a mozifilmek, a Star Wars egyelőre a tévébe költözött

A Star Wars teli van sötét és félelmetes karakterekkel, a már bemutatott figurák közül elég az olyan sith-ekre gondolni, mint Darth Vader, Darth Maul, vagy éppen Palpatine császár. A Zsivány Egyes ráadásul bizonyította, hogy némi kreativitással simán össze lehet rakni olyan háborús filmet, ami akár a Star Warstól elvonatkoztatva is megállná a helyét. A The Mandalorian című tévésorozat első évada pedig inkább volt western, mint klasszikus Star Wars-történet. Jól is elsülhet tehát, ha a Lucasfilmnél műfaji kísérletezésbe kezdenek.

A Disney 2012-ben vásárolta meg George Lucastól a Star Warst, és azóta a szórakoztatóipari nagyhatalomnak sikerült félig-meddig megbuktatnia a sci-fi franchise-t.

Nem elég, hogy a többség csalódott az új filmtrilógiában, az önálló Han Solo-film bukása is szerepet játszott abban, hogy a Marvel szuperhőseihez hasonlóan a Star Wars is a tévéképernyőkre költözött. Még idén jön a Disney+-ra a The Book of Boba Fett, valamint jövőre a The Mandalorian 3. évada, az Andor és az Obi-Wan Kenobi széria is, mindemellett pedig többek között készül Ahsoka önálló sorozata is.

Teljes egészében azért nem kell lemondani a Star Wars-mozifilmekről sem, Patty Jenkins (Wonder Woman, WW84) rendezésében jön a Rogue Squadron 2023 decemberében. A távolabbi jövőben a Thor: Ragnarök és a Jojo Nyuszi direktorától, Taika Waititől érkezik még egy egész estés film a vásznakra. Annak ellenére pedig, hogy Az utolsó Jedik nagyon rossz fogadtatásban részesült, a Disney nem tett le a Rian Johnson-féle trilógiáról sem és J.D. Dillard is dolgozik egy Star Wars-filmen, amely a misztikus Exegol bolygón játszódhat.

Az Örökkévalók rendezője is csatlakozna a Star Wars-univerzumhoz

A nomádok földje készítője, Chloe Zhao is nemrég bejelentkezett egy Star Wars-filmre. A szakember, aki a Marvel legújabb szuperhősös filmjét, az Örökkévalókat tető alá hozta, szívesen csatlakozna a messzi-messzi galaxishoz. A Marvel Studios feje, Kevin Feige éppen dolgozik egy Star Wars-projekten, ezzel kapcsolatban jelentette ki az Oscar-díjas rendezőnő, hogy szívesen csatlakozna a készítőgárdához, ha felkérnék rá. A Kevin Feige ötletén alapuló filmen munkálkodik egyébként az a Michael Waldron is, aki a Lokit és a jövő tavasszal érkező Doctor Strange 2-t is jegyezte.

Mike Flanagan és Chloe Zhao olyan nevek, akik rendkívül egyedi és mással összetéveszthetelen stílusban dolgoznak. A Star Wars-univerzum pedig mostanra annyira kiszorult a mozikból, hogy itt lehet az ideje, hogy a Disney drasztikus változásokat eszközöljön. A Disney-nek láthatóan nem lesz nehéz dolga, ha új rendezők keresésébe kezdene, hiszen úgy tűnik, hogy a tehetségek maguktól jelentkeznek szolgálatra.