Dexter visszatért a nyugdíjból, és újra darabol

A 2000-es évek eleje az amerikai sorozatok aranykora volt, ekkor futott a Lost, a Hősök, A szökés és persze a Dexter is. A felsoroltak közül mostanra ott tartunk, hogy egyedül a Lost úszta meg, hogy rebootot vagy folytatást kapjon. A Heroes: Reborn 2015-ben megcsúfolta az eredeti Hősök-sorozatot, A szökés ötödik évada se lett az igazi, azt követően pedig, hogy Wentworth Miller és Dominic Purcell is nemet mondtak a folytatásra, a hatodik szezont valószínűleg már sosem készíti el a FOX.

Fel voltunk rá készülve, hogy Dexter visszatérése sem lesz egy fáklyásmenet. Ennél nagyobbat nem is tévedhettünk volna.

A Dexter 2006-tól futott 2013-ig a Showtime-on, a sorozatban Michael C. Hall alakított egy visszahúzódó törvényszéki szakértőt. A csendes Dexter Morgan a munkájának élt, ám miután újra és újra megtapasztalta, hogy az igazságszolgáltatás malmai lassan őrölnek, és a bűnösök sokszor emiatt megússzák méltó büntetésüket, a férfi saját kezébe vette a dolgokat. A főszereplőből sorozatgyilkos lett, aki a szakmai tapasztalatát arra használta, hogy miután meggyilkolta és feldarabolta áldozatait, tökéletesen tüntesse el a nyomokat.

Fotó: Showtime / YouTube

A szimpatikus sorozatgyilkos története 96 epizódot ért meg, a folyton változó készítőgárda és a nagy távozások ellenére egyenletes minőséget tartott. Ez persze csak akkor igaz, ha az utolsó epizódot nem vesszük számításba, melyben Dexter megrendezte a saját halálát, elvonult a világtól, és mogorva, szakállas favágó lett belőle. A finálét minden idők egyik legrosszabb sorozatzárásaként egy lapon emlegetik a Trónok harcával és a Losttal. November 7-én érkezett meg a Dexter: New Blood premierje a képernyőkre. Az új szezon pedig, mely rebootnak is beillik, bevallottan azzal a céllal készült, hogy kiköszörülje a sorozatzáró által okozott csorbát.

A dögmeleg Miami már a múlté, Dexter a háta mögött hagyta önbíráskodó hétköznapjait, és egy Iron Lake nevű kisvárosba költözött. A település szöges ellentéte annak, amit a nyolc évad alatt láthatott a közönség, hideg van, esik a hó, az itt élő közösség tagjai pedig jól ismerik egymást. Dexter látszólag jól megvan. Jim Lindsay álnéven dolgozik eladóként egy vadászboltban, még barátnője is van, egy Angela (Julia Jones) nevű rendőr. Bár a külvilág erről mit sem sejt, azonnal megmutatják nekünk a készítők, hogy a főhőst szigorúan meghatározott rutinja és a hallucinációk formájában meg-megjelenő testvére, Debra (Jennifer Carpenter) tartja mindössze kordában.

Fotó: Showtime / YouTube

Ebből is látszik, hogy a Dexter eredeti és anno négy évad után távozott showrunnere, Clyde Phillips még mindig nagyon érti ezt a karaktert. Számos utalást kapunk már az első fél órában arra, hogy nem sok kell ahhoz, hogy a jó útra tért sorozatgyilkos megroppanjon, és ismét darabolni kezdjen. Michael C. Hall egy-két nézése pedig egyenesen rémisztő, rajta kívül talán senki más nem tudná ilyen jól eljátszani az önmagát visszafogni próbáló Dextert.

Vigyázat, spoilerveszély!

A Jackie Chan-féle Részeges karatemester is akkor lett béna, amikor a második részben a főszereplő nem ivott. Sokan csalódtak volna, ha a New Blood első részében a főhős nem teríti ki azokat a bizonyos nejlonokat. Az illető, akit Dexter a másvilágra küld, tényleg szinte könyörög azért, hogy a rejtőzködő sorozatgyilkos asztalhoz kötözze, és lemészárolja, a nagy rádöbbenés pedig egyértelműen az első rész csúcspontja, amikor a vergődő fickó ráeszmél, hogy kivel kezdett ki.

Fotó: Showtime / YouTube

A „sötét utazó” még mindig ott van Dexterrel, de csak a rész végén bukkan a felszínre. Az évad hátralévő részeiben arra számítunk, hogy a főhőstől megszokott remek monológok visszatérnek. Ez volt egyelőre a gyenge pontja a New Bloodnak, a Dexterrel pörölő Debra felbukkanása pedig egy ponttól inkább volt idegesítő, mint nosztalgikus. Az is nagy kérdés, hogy vajon Dexter fiával mit kezdenek majd, és mennyire simul bele a későbbiekben a sztoriba. Annyi szent, hogy a bevezető felcsigázott minket.

A zeneválasztás pedig még mindig csillagos ötös, rögtön ott van kezdésnek Iggy Poptól a The Passenger, de a betétdalok végig jól illeszkednek a sztorihoz, és hozzáadnak a narratívához.

A Dexter: New Blood nem klasszikus folytatás, tehát kilencedik évadnak korántsem nevezhető. Inkább rebootról van szó, amit még az olyanok is élvezhetnek, akik az eredeti sorozatot kihagyták. Köszönhető ez főleg Michael C. Hall zseniális játékának és annak, hogy a készítők az új nézőkre is gondoltak. A produkció nyilvánvalóan erősen épít a nosztalgiára, ez hatalmas pluszt jelenthet a tősgyökeres rajongóknak. Reméljük, ezúttal a végét sem szúrják el.

A széria valószínűleg legkorábban 2022-ben kap magyar premiert, amikor idehaza is bemutatkozik a SkyShowtime nevű új streamingszolgáltatás.