Csúnyán keresztbe tett a járvány az új Mátrixnak

1999-ben mutatták be a Mátrix első részét, melyet a Wachowski-testvérek írtak és rendeztek. A történet főszereplője egy Thomas Anderson nevű fickó volt, aki nappal egy nagy számítástechnikai cégnél dolgozott, éjjelente viszont Neo néven hackerkedett. A sci-fiben a Keanu Reeves által játszott férfi ráeszmélt, hogy egy szimulációban éli a hétköznapjait, a valóságban pedig rendkívül barátságtalan gépszörnyek miatt kénytelen bujkálni az emberiség. 2003-ban mutatták be a Mátrix – Újratöltve és a Mátrix – Forradalmak című folytatásokat, melyek le is zárták a sztorit.

A Mátrix – Feltámadások érkezésének híre éppen ezért döbbentett meg mindenkit, hiszen Neót halottnak hitték a nézők a trilógia zárórésze után. A filmben természetesen visszatér Keanu Reeves, és a Trinityt alakító Carrie-Anne Moss is, ám valamiért Morpheus eljátszását Laurence Fishburne helyett egy fiatalabb színészre, Yahya Abdul-Mateen II-re bízták. A Mátrix 4 egyik legnagyobb rejtélye, hogy vajon mi történhetett a karakterrel,

egyesek szerint azért cserélték le az eredeti Morpheust, mert a férfi a Mátrix Online-ban meghalt. A videojáték pedig kánonnak számít.

A új Mátrixot hazánkban december 22-én mutatják be a mozik, az olyan országokban, ahol az HBO Max már elérhető, ugyanezen a napon streamingen is bemutatkozik. A filmet 2020 februárjában kezdték el San Franciscóban forgatni, ám a koronavírus-járvány miatt márciusban leálltak a kamerák. Ez pedig egy friss interjú alapján komoly krízishelyzetet okozott a stábban.

A Trónok harca és a Daredevil korábbi színésznője, Jessica Henwick, aki egy új, Bugs nevű karaktert fog játszani a Mátrix – Feltámadásokban, a Collidernek beszélt arról, hogy milyen nagy kihívás volt számára a film forgatása és, hogy a járvány okozta hosszú leállás miatt a rendező, Lana Wachowski azon morfondírozott, hogy nem fejezi be a Mátrix 4-et:

Óriási nyomás volt rajtam, mert a Mátrixban a lövöldözős és verekedős jelenetek létfontosságúak. Az eredeti filmekből ezek a snittek maradtak meg legjobban bennem, féltem, hogy fogok teljesíteni. Keanu Reeves jelenléte ugyancsak 'rontott' a helyzeten, hisz ő maga John Wick. Ő tényleg tudja, mit csinál. Mindent beleadtam, keményen edzettem a forgatások alatt is. A koronavírus-járvány miatt három hónapra álltunk le, de a tréningeket ez idő alatt sem hanyagoltam, pedig nem tudtuk, mit hoz a jövő. Az sem volt biztos, hogy visszatérünk-e egyáltalán

- mesélte a színésznő, aki azt is hozzátette, hogy Lana Wachowski egy idő után elkezdte pedzegetni, hogy előfordulhat, hogy a Mátrix 4 befejezetlenül marad.

Lana azt mondta, hogy lehet, hogy ennyi volt, sosem jövünk vissza és nem forgatjuk le a film hátralévő részét. Talán az új Mátrix úgy vonul be a filmtörténelembe, mint egy legendás film, ami sosem készült el, így senki nem is láthatta. Mindannyian azt mondtuk neki, hogy be kell fejeznünk, nincs más út. Ő viszont komolyan elgondolkozott azon a lehetőségen, hogy talán így van megírva. Én végig makacs voltam, és optimista, azt mondogattam magamban, hogy nem érhet így véget a mátrixos kalandom!

- tette hozzá Jessica Henwick.

A Mátrix – Feltámadások készítését Lana Wachowski testvére nélkül, egyedül vállalta magára. Lilly azért nem tért vissza, mert az új film ötlete akkor merült fel Lanában, amikor szüleiket elvesztették, a produkció miatt pedig a kreatív szakember nem vállalta, hogy feltépje a gyász okozta sebeket. Lilly Wachowski már lezárt projektként gondol a Mátrixra, amelyet szerinte felesleges megbolygatni.