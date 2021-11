Forgatás közben sérült meg a Netflix-sztár, majdnem véget ért a karrierje

A Vaják (The Witcher) első évada lassan két éve, 2019 decemberében mutatkozott be a Netflixen. A produkcióban Henry Cavill bújt egy mogorva, Ríviai Geralt nevű mutáns fickó páncéljába, aki pénzért vadászott szörnyekre, fennmaradó idejében pedig dögös boszorkányokat vitt ágyba. Az Andrzej Sapkowski lengyel író művein alapuló, de a CD Projekt videojátékos trilógiájából is merítő Vajákot imádta a közönség, 76 millió ember nézett bele a premiert követő hónapban.

Ennek megfelelően a folytatást simán berendelte a Netflix. Az első évad részben Magyarországon forgott, a képernyőn olyan helyszínek voltak beazonosíthatóak, mint a Szentendrei Skanzen, a Tatai vár, a budapesti Vajdahunyad vára, és a Szelim-barlang. A stáb hazánkba már nem tért vissza, Nagy-Britanniába tették át a székhelyüket, ám a koronavírus-járvány miatt 2020 márciusától májusig pihentek a kamerák. Augusztustól pedig viszonylagos nyugalomban haladtak a munkálatok.

Egészen addig, míg Henry Cavill meg nem sérült tavaly decemberben, egy csatajelenet forgatása alatt. A mai napig nem lehetett tudni, hogy milyen komoly volt a dolog, de ahogy a színész a Hollywood Reporternek adott friss interjújából kiderült, nem sok híja volt annak, hogy derékba törje a Supermanként is látott sztár karrierjét.

A forgatás a baleset miatt nem állt le, de a végére kellett halasztani Cavill hátralévő jeleneteinek felvételét, aki még ekkor is kora reggelente, munka előtt fizikoterápiára járt.

Elszakítottam a combhajlítómat, brutális sérülés volt, és nagyon szerencsés voltam, hogy nem jártam sokkal rosszabbul. A legnehezebb az egészben az volt, hogy még nem voltam egészséges, amikor újra el kellett kezdenem forgatni. Mindent beleadtam így is, segíteni akartam a stábnak, mert tudtam, milyen fontos, hogy haladjon a munka. Meg kellett találnom az egyensúlyt aközött, hogy 'nyomjuk, nyomjuk', és nekem kellett éreznem azt a pontot, amikor megálljt kellett parancsolnom magamnak

- mondta a színész, aki akkora rajongója volt a The Witcher-játékoknak és Sapkowski világának, hogy ő maga lobbizott azért, hogy megkapja Geralt szerepét a Netflix adaptációjában.

„Végig óvatos voltam, mert ha túlhajtottam volna magam, az az akciófilmes pályafutásomba kerülhetett volna. Ez volt a szakmai életem egyik legrosszabb időszaka.”

A Vaják második évada december 17-én érkezik meg, a Netflix-sztár nagyinterjújában arról is beszélt, hogy a szörnyvadászat mellett milyen munkákra mondana még szívesen igent.

Szuperhősként látja a saját jövőjét Henry Cavill

Henry Cavill lesz a főszereplője a Hegylakó-filmnek, melynek forgatása 2022-ben veszi kezdetét. A brit színész annak ellenére, hogy kiesett a Warner Brothers és a DC kegyeiből, szívesen visszatérne még Supermanként. A 38 éves szívtipró elmondása szerint izgalmas lenne kifejteni, hogyan élte meg Kal-El, hogy a 2013-as Az Acélember végén az ugyancsak a Krypton-bolygóról származó Zod tábornok (Michael Shannon) nyakát eltörte, és népe utolsó képviselője maradt a Földön.

„A köpeny még mindig a szekrényben van, ahogy mondani szoktam.”

A Vaják főszereplője azt sem zárta ki, hogy a jövőben a Marvelhez igazol. Cavillnek konkrét elképzelései vannak ezzel kapcsolatban is, és legszívesebben Britannia Kapitány gúnyáját öltené magára. A karakterről a színész elmondta, legalább olyan jól lehetne modernizálni a sztoriját, mint ahogy a Marvel Filmes Univerzuma ezt már Amerika Kapitánnyal is megtette.

(Borítókép: Henry Cavill. Fotó: Charley Gallay / Getty Images Hungary)