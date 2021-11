Feminista Trónok harcával támad az Amazon

Az HBO sikersorozata óta a tévéipar töretlenül próbálkozik azzal, hogy megtalálják azt a felnőtteknek szóló fantasyt, amely ismét tömegeket képes leültetni a képernyők elé. A Netflixen hiába aratott nagyot a Vaják (The Witcher), és ötvözte a kardozást, a meztelenkedést és az intrikákat, sokan csalódtak benne a hektikus történetvezetés miatt. Az Amazon is beszáll a versenybe, nem is egy résztvevővel, hiszen jövőre jön A Gyűrűk Ura előzményszériája, minden idők legdrágább szériája, amitől sokat vár a közönség.

November 19-én pedig magyar felirattal mutatta be az Amazon Prime Az Idő Kereke (The Wheel of Time) első három epizódját. A produkció egy nagyívű fantasy regénysorozaton alapszik, amelynek első kötete 1990-ben jelent meg, és Robert Jordan jegyezte. Az Idő Kereke jóval megelőzte a George R. R. Martin által megálmodott Trónok harcát, mégis a Westerosban játszódó történet sorozatverziójához kell most felérnie az Amazon újdonságának. Bizonyos szempontból ez meg is történik, Az Idő Kereke egy olyan világba kalauzol, ahol a nőknél van a hatalom, néhány kiválasztottat pedig borzalmas szörnyetegek vesznek üldözésbe rögtön az évadkezdésben.

Bár Az Idő Kereke első részei csak a felszínt kapargatják, már ebből a három órás játékidőből tisztán látszik, hogy ez az univerzum bizony nagyon összetett. Az első jelenetben rögtön bemutatkozik az egyik legfontosabb szereplő: a boszorkány Moiraine monológja vezeti fel a sorozatot. A nő az Aes Sedai nevű rendbe tartozik, akik tulajdonképpen boszorkányok, és többen közülük épp azon vannak, hogy megtalálják az Újjászületett Sárkányt.

A Sárkány a produkció kvázi megváltója, akiben ott van a sötétség és a fény egyszerre, tehát magában hordozza a potenciált arra, hogy elpusztítsa a világot, de arra is, hogy megmentse.

Az Idő Kerekében a reinkarnáció alapvető. Az előző Sárkány felperzselte a Földet, de a próféciák szerint a következő már jófiú lesz. Vagy éppen jókislány. Épp ez a pláne az egészben, hogy nem lehet tudni, ki lesz a következő. Moiraine egy kis faluban több jelöltre akad. Miután pedig a települést förtelmes, az orkokra hasonlító trallokok támadják meg – nazgul-hasonmás vezetőjük parancsára –, a boszorkány által vezetett csapat kénytelen menekülőre fogni.

A produkció egy izgalmas világba kalauzol. Merthogy van benne mágia, de az első jelenetek egyikében hatalmas felhőkarcolókra lehetünk figyelmesek. Úgy tűnik tehát, hogy egy posztapokaliptikus sztoriról van szó. A társadalommal pedig valami történt, ami miatt a nők kerültek vezető pozíciókba. Ők azok, akik parancsolnak, a kocsmában vedelnek, hordják a nadrágot, kovácsolják a kardokat, a férfiak pedig háttérbe szorultak. Nem ennyire eltúlozva, de hasonlót láttunk már a Trónok harcában is, ahol a tárgyalótermekben Cersei Lannister dominált, a csatamezőn Daenerys Targaryen, de bátor lovagnőkből, és settenkedő bérgyilkosokból sem volt hiány, Brienne és Arya Stark személyében.

A színésznők remekül alakítanak egyébként Az Idő Kerekében, viszik a hátukon a sztorit. Legfőképp a Holtodiglanban is látott Rosamund Pike, aki korábban nyilatkozott róla, hogy imád tűzgolyókat lövöldözni a kezéből, és nagy vágya vált valóra azzal, hogy ezt a misztikus karaktert eljátszhatja. Moiraine tényleg kiismerhetetlen, ő az, aki magával rángatja a hősszerelmes Randet (Josha Stradowski), a javasasszonynak készül Egwene-t (Madeleine Madden), a szörnyű titkot rejtegető Perrint (Marcus Rutherford), és az élvezeteket hajszoló Matet (Barney Harris).

A négy fiatal, akik a második epizódban még egyvalakivel kiegészülnek, nagy eséllyel pályáznak arra, hogy köztük lehet az a bizonyos Sárkány.

Az Amazon jól tette, hogy rögtön ennyi részt kiadott, mert tisztán látszanak így a sorozat erősségei és gyengeségei. Vizuálisan a széria rendben van, a csaták, a szörnyetegek, a varázslatok rettenetesen látványosak. Látszik, hogy az óriáscég öntött bele egy vagon pénzt. A színészgárda sokszínű, de a hosszúra nyújtott párbeszédek elég unalmasak, és a bemutatott világ is üresnek, élettelennek tűnik. Ergo unalmas.

Míg a Trónok harca teli volt kíméletlen verbális odaszúrásokkal, itt az írók ebben a tekintetben megbuktak. Az pedig, hogy a feminizmus mennyire zavarja majd a nézőket, vagy épp tetszik nekik ez az irány, az egyénfüggő.

Az Idő Kereke olyan lett nagyjából, mint amire számítottunk sajnos. Egy elég közepes fantasysorozat, de a rejtélyt legalább jól felvezeti. Vajon ki a Sárkány? Elsősorban ez a kérdés bírhatja rá a nézőket arra, hogy a maradék öt epizódot is megnézzék. Ezek hetente érkeznek majd az Amazon Prime-ra, az utolsó épp szentestén, december 24-én. A második évad pedig biztosan érkezik, amit már korábban berendelt az Amazon.

Az Idő Kereke (The Wheel of Time) első három része az Amazon Prime-on elérhető, magyar felirattal.