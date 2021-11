Halle Berry újraforgatná a világ legförtelmesebb filmjét

A Macskanőnél kevés borzalmasabb szuperhősös film készült valaha, pedig ott van a 2015-ös Fantasztikus Négyes, a Ben Affleck főszereplésével készített Daredevil, a Zöld Lámpás, amely miatt Ryan Reynolds néha még mindig sírva riad fel az éjszaka közepén, vagy éppen a Batman és Robin. Igen, az a film, ahol George Clooney-nak az a furcsa, mellbimbós jelmeze volt.

A 2004-ben bemutatott, Halle Berry főszereplésével készített produkcióban bízott a Warner Bros, 100 millió dollárt tapsolt el rá a stúdió. A film azonban nagyot bukott a kasszáknál, csak 82 milliót hozott vissza, ráadásul a kritikusok és a közönség is egyöntetően buta, hatásvadász alkotásnak tartotta a Macskanőt. A Wonder Woman 2017-es bemutatásáig a Macskanő volt még így is a legjobb bevételt produkáló, női főszereplős szuperhősös film, ami azért elég nagy szégyenfolt lehet Hollywoodnak.

A film annak idején hét Arany Málna-jelöléséből a Legrosszabb filmnek, Legrosszabb rendezőnek, Legrosszabb forgatókönyvnek, és a Legrosszabb női főszereplőnek járó szobrot is elvitte.

A készítőt, a korábban a Vidocq című filmet jegyző Pitofot pedig soha az életben nem engedték többet szuperhősös produkció közelébe. A Macskanő mai szemmel egy igencsak szexista alkotás, amiről süt, hogy azzal akarták eladni, hogy Halle Berryt sokat mutató latexruhába öltöztették. Még csak azt se tartották fontosnak az írók, hogy Batmant valahogy beleszőjék a sztoriba, pedig a DC két karakterének hosszú közös múltja van.

A Macskanő hatalmas bukása miatt annyira meglepő fejlemény tehát, hogy az egykori főszereplő, Halle Berry nemrég azzal állt elő, hogy szívesen remake-elné a filmet.

Nagyon szeretnék Macskanő-filmet rendezni. A mostani tudásommal, és a Bruised című új filmemnek köszönhető tapasztalataimmal örülnék, ha megkapnám a lehetőséget, hogy újra formáljam a szuperhősnő sztoriját. A Bruised esetében egy ír-katolikus 25 éves lányt alakítottam át, hogy jobban illeszkedjem hozzám. Azt kívánom, bár ugyanezt megtehetném a Macskanővel is, és remake-elhetném

– nyilatkozta az 55 éves színésznő.

A színésznő karrierje megsínylette a Macskanő kudarcát, aki egy James Bond-spinoff főszerepét is elbukta emiatt, de így sem bánta meg, hogy igent mondott a lehetőségre:

A színészkedés nem egy hobbi, az ebből befolyt pénzből tartom el a gyerekeimet. A Macskanő életem egyik legjobban fizető szerepe volt, nem lehet mindig díjnyertes filmekben játszani.

Macskanő a későbbiekben a Christopher Nolan-féle A sötét lovag – Felemelkedésben bukkant fel, ahol Anne Hathaway játszotta a karaktert. Az antihős a 2022-ben érkező, The Batman című filmben is látható lesz. Matt Reeves alkotásában Robert Pattinson bújik a Denevérember gúnyájába, míg Zoe Kravitz alakítja Macskanőt.

A 2004-es Macskanőt sok kritikus a világ egyik legrosszabb filmjeként emlegeti. A produkció az IMDb-n mindössze 3,4 pontot kapott a 10-ből, 115 ezer szavazat alapján.