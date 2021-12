A Netflix szerint 2021 is elmehet a fenébe

A modern kor emberére, és arra, hogy mit tartogathat számunkra a jövő, milyen vívmányok érkezhetnek, és hogyan változhat meg általuk az életünk, egyetlen tévésorozat sem reflektált még olyan húsbavágóan, mint a Black Mirror. A produkció eredetileg a brit Channel 4-on indult útjára, majd a harmadik szezontól az ötödikig már a Netflix vetítette Charlie Brooker alkotását. Sokan reménykedtek benne, hogy a széria folytatást kaphat,

ám a készítő kijelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt, és úgy egyébként is annyira megőrült a világ, hogy nincs kedve hozzá, hogy a nézőket újabb Black Mirror-részekkel nyomassza.

Brooker a Black Mirrort tehát egy időre abbahagyta, ám a valóság kifigurázásával nem állt le. A kreatív szakember a Death to 2020 (magyarul 2020: Legyen már vége!) című egyszerre vicces és tragikus dokumentumfilmmel jelentkezett tavaly év végén. Ebben terítékre került a Covid-19, az erdőtüzek, és George Floyd meggyilkolása is többek közt. Az áldokumentumfilmben nagy nevek bukkantak fel, például a Hugh Grant által játszott Tennyson Foss nevű történész, aki tévésorozatokra hivatkozva magyarázott baromságokat, vagy a Lisa Kudrow-féle, a Trump-kampányt segítő politikus.

A Death to 2020 azért is ütött nagyot, mert mesterien keverte össze Brooker a fikciót és a valóságot, ha valaki pár év múlva belenéz, mondjuk a fiatalabb korosztályból, elképzelhető, hogy nehezére esik majd megállapítani, hogy mi az, ami tényleg megtörtént az ábrázolt események közül.

Tavaly még senki nem gondolta volna, hogy a Netflix sorozatot csinál a filmből. Márpedig néhány napja

kijött a Death to 2021 első kedvcsináló előzetese is.

Ebben az első részben is látott Diane Morgan tér vissza, aki végképp bekattant már a karanténtól: csak olyan férfiakat húz jobbra az online társkereső appban, akik a képeiken maszkot hordanak, hogy aztán online randizzon egyszerre három választottjával is, virtuális ölelkezéssel zárva a „találkozót”.

A Death to 2021-ben az első részben látott sztárok közül Hugh Grant, és a Stranger Thingsben megismert Joe Keery és Christin Milioti is szerepelnek, ők lesznek azok, akik kiegészülnek olyan ismert nevekkel, mint Lucy Liu (Elementary), William Jackson Harper (The Good Place), és Nick Mohammed (Ted Lasso).

A film, melyet most is Charlie Brooker produkciós cége jegyez, de a forgatókönyvet ezúttal Ben Caudell írta, december 27-én jön a Netflixre. Ismét készülhetünk rá, hogy kegyetlen, szatirikus, és néha szomorú összefoglalót kapunk a képünkbe az elmúlt 12 hónapról.