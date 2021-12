Tarol a Netflixen Sandra Bullock fegyencdrámája, és nem is véletlenül

A Netflix december 10-én mutatta be a Megbocsáthatatlan (The Unforgivable) című új Sandra Bullock filmet. Az amerikai-német koprodukció rögtön az online videótár napi top10-es listájának élére ugrott hazánkban, a cikk írásának pillanatában A nagy pénzrablást és a Squid Game-et is megelőzi. A Megbocsáthatatlan abból a szempontból különleges, hogy a romantikus komédiákban jeleskedő főszereplő ezúttal egy kőkemény ex-fegyenc bőrébe bújik, akinek irtózatos nehézségeket okoz, hogy miután kiengedik a börtönből, visszailleszkedjen a társadalomba.

A fegyencdrámák a legtöbb esetben azzal foglalkoznak, hogy a rácsok mögé zárt bűnözőknek milyen nehézségeket okoz, hogy túléljenek odabent. A történet pedig általában azzal végződik, hogy a meggyötört elítélt kiszabadul, happy end, mehet a dolgára és élheti a világát. A Netflixen látható új, váratlanul sötét hangulatú, lassú folyású, de a kiváló színészi játékok és a csavaros cselekmény miatt végig lebilincselő Megbocsáthatatlan a témaválasztása miatt tehát eléggé figyelemfelkeltő.

Egy zsarugyilkosnak nincs bocsánat? Nagyjából ez az alapvetés, a Sandra Bullock által játszott Ruth Slater nem kevesebb, mint 20 évet húzott le a rácsok mögött, miután megölte a helyi seriffet, aki ki akarta őt és kistesóját lakoltatni a házukból. Ruth meglakolt tettéért, most pedig, hogy jó magaviselettel kiengedték, munkát keres magának, igyekszik egy-két barátot szeretni, illetve újra felvenni a kapcsolatot húgával.

A film főszereplőjének nincs túl könnyű dolga, a rendőrök ott állnak a lakóhelye előtt, és az elhunyt seriff gyerekei is bosszút forralnak Ruth ellen.

A Netflix-filmeket sokszor szoktuk szidni, hogy unalmasak, egy kaptafára készülnek, és a streamingszolgáltató inkább a mennyiségre hajt, mintsem a minőségi szórakoztatásra. A Megbocsáthatatlan első ránézésre, és talán még a trailer alapján is elég szürkének tűnik, pedig nem az. Sandra Bullock a lelkét kiteszi a kamerák előtt, és jó látni, hogy a színésznő mostanra beért egy ennyire drámai szerepre.

Persze nem csak ő, hanem a színészgárda maradéka is hozzáteszi a magáét, öröm látni Vincent D'Onofriót jószándékú ügyészként, Viola Davist szigorú feleségként, illetve Jon Bernthalt a feldolgozóüzemben dolgozó fickóként, aki hiába mosolygós fickó, Ruth-hoz hasonlóan szörnyű titkot őriz.

A Megbocsáthatatlan fényképezése olyan fakó, hogy még a lelket is kiöli az emberből, de mégse a reménytelenségről szól ez a film.

Hanem inkább azt mutatja be, hogy kerüljön valaki bármennyire is a padlóra, ha foggal és körömmel harcol, akkor fel lehet onnan kelni. Nem lesz könnyű, de meg lehet csinálni.

Sandra Bullock ebben a filmben tényleg megjárja a pokol összes bugyrát, és még a purgatóriumot is. A háttérben pedig remekül adagolja a feszültséget a bosszúszomjas testvérpár szervezkedése, akik revansot akarnak venni a gyilkos Ruth-on. Emiatt végig érezzük, hogy jön valami, készül, a végső csavar azonban úgy meglep, és akkora pofont ad, hogy a fal adja a másikat.

Mostanában ritkán készül olyan film, ami az utolsó fordulatával meg tudja lepni az embert. Sandra Bullock újdonságának összejön ez a bravúr, a befejezést látva pedig csak ülünk, nézünk a semmibe, és alig bírunk magunkhoz térni.

Ez a Netflix-film tehát pozitív csalódás, a javából. Nem is bánjuk, hogy napok óta tarol idehaza a nézők körében, mert így az ünnepek közeledtével néha előfordul, hogy az online videótár napi top10-es listáján hat-hét karácsonyi alkotás is felkerül a legnépszerűbb filmek közé. Értjük, hogy miért, de a Megbocsáthatatlan példája mutatja, hogy az emberek még ilyenkor is kaphatóak a durvább drámákra, ami pedig örömteli.

A Megbocsáthatatlan szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.