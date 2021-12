Megtaláltuk a világ legundorítóbb filmjét a Netflixen

Két idegen, egy férfi és egy nő egymás mellett ébrednek az ágyban, és fogalmuk sincsen, hogy kerültek oda. Ezzel kezd a Mar Targarona által rendezett, Kettő (Dos) című új spanyol film, amely decemberben, pár napja került fel a Netflix kínálatába. A film 65 perces mindössze, ami abból a szempontból szerencsés, hogy egy minimalista kamaradrámáról van szó, így nem árt, ha a lehető legfeszesebb a cselekmény. Hiába azonban a rövid játékidő, a Kettőnek így is sikerül, hogy

úgy összeszoruljon a gyomrunk a látottaktól, hogy az evésre még jó pár órával a megtekintése után se tudjunk jó szívvel gondolni.

A 2009-ben bemutatott Az emberi százlábú című holland horror óta nem láttunk ennyire undorító filmet, ezt kimondjuk kerek perec. A kiindulópont ugyanis, hogy a két főhős, David (Pablo Derqui) és Sara (Marina Gatell) a hasuknál össze lettek varrva. Nem tudni, ki volt a tettes, az sem világos az elején, hogy ők ketten ismerik-e egymást, vagy van-e bármilyen kapocs közöttük. Az a biztos csak, hogy az ajtó zárva, a telefon süket, és néha lekapcsolódik a villany, ez idő alatt pedig egy titokzatos idegen ólálkodik mellettük, aki nyilván a fogvatartójuk.

A Kettő egy rendkívül intim dráma, és nem csak azért, mert David és Sara szinte végig meztelenül láthatóak a képernyőn. Jelen esetben a szereplők ruhátlansága szinte semmilyen erotikus töltetet nem ad a sztorinak, mert végig rosszul vagyunk nézőként a tudattól, hogy valaki ilyen borzalmas tettet követett el a férfival és a nővel szemben. Az intimitás inkább abból fakad, hogy a főszereplők végig rá vannak kényszerítve, hogy közel legyenek egymáshoz.

A forgatókönyv egyébként jól össze lett rakva, a cselekmény fordulatos, és az is hozzátesz az élményhez, hogy a sötétben tapogatózó, akaratukon kívül összenőtt duóhoz hasonlóan mi is velük együtt fedezzük fel, hogy mi állhatott az elrablásuk mögött. Mar Targarona alkotása egy tipikusan olyan film, amiről jobb a lehető legkevesebbet tudni, mert úgy ütnek a legnagyobbat a látottak. Le a kalappal a készítők előtt, hogy be merték vállalni ezt a sorozatos hosszt, bár annak nagyon örülünk, hogy végül nem tévészéria lett ebből a horrorból,

mert többször is le kellett állítanunk a filmet, olyan durva helyenként.

A Kettő úgy horror, hogy semmi ijesztgetés nincs benne, de ettől még jól látszik rajta a Rodar y Rodar nevű produkciós cég keze nyoma (Az árvaház, Júlia szemei), hiszen a feszültség egyre jobban rátelepszik az emberre. Tényleg egy olyan filmről van szó, ami után érdemes betárazni valami komédiát is, mert nem túl jó ebbe a hangulatba belesüllyedni, amit a Netflix újdonsága képvisel.

Marina Gatell és Pablo Derqui párosa nem kiemelkedő, de ezt a sztorit jól elviszik a hátukon, ahogy egymást hibáztatják, és próbálnak rájönni, hogy vajon kinek lehettek annyira az útjába, hogy ebbe a kegyetlen játékba taszította őket. Nekik köszönhető, hogy az az egy-két humorosabb jelenet is működik, például amikor Sara és David rájönnek, hogy pisilniük kell, de nem tudják ezt egymás nélkül megoldani. Ki is tör belőlük a nevetés, ami egy pillanatra minket is kienged a pszichológiai terror fogságából. Még úgy is, hogy rettenetesen kínos az egész.

A produkció egyébként nemcsak vizuálisan undorító, hanem a hangokkal is úgy játszottak az alkotók, hogy az ember rosszul legyen tőlük.

A Kettő nem egy gyerekmese, és bár a meztelenkedés ízlésesen lett tálalva, a film annyira brutális és sokkoló, hogy leginkább a 18+-os korosztálynak ajánlanánk. Közülük is csak azoknak, akiknek kötélből vannak az idegeik.

A Kettő magyar felirattal elérhető a Netflixen.