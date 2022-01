Saját sorozatot kapott a Star Wars leghíresebb fejvadásza, de minek?

A 2019 novemberében indult The Mandalorian a Disney+ egyik nyitócíme volt, ennek megfelelően a készítők igyekeztek is magasra tenni a lécet vele. A produkció űrwesternnek indult, és ez az irány jól állt a történetnek, végül mégis megjelentek benne a jedik. A vendégszereplők között azonban nemcsak fénykardos szerzetesek akadtak, hanem olyan harcosok is, mint Bo-Katan Kryze és A jedi visszatér óta halottnak hitt Boba Fett.

A Star Wars legismertebb fejvadásza keménykedett egy sort az anyasorozatban, segített megmenteni Baby Yodát, aztán ment volna útjára. A messzi-messzi galaxis jogai azonban még mindig a Disney-nél vannak, akik szeretnek minden egyes karaktert addig véreztetni, amíg lehet. Pont ezért kapott középszerű előzményfilmet Han Solo, és tették meg most Boba Fettet egy különálló sorozat főszereplőjének.

A The Book of Boba Fett, melynek az első része december 29-én mutatkozott be, a Tatuinra kalauzol, ahol Jabba halálát követően a Teumera Morrison által játszott harcos veszi át a vezető nélkül maradt bűnszervezet irányítását. A sztori két szálon halad, az egyiken azt látjuk, hogy a fejvadász és segítője, a The Mandalorianben is felbukkant Fennec Shand (Ming-Na Wen) hogyan csinálnak helyet maguknak a hatalmasok között.

kapunk emellé egy visszatekintős szálat is, ebből kiderül, miképp menekült meg Boba a sarlacc nevű szörnyeteg gyomrából, ahova Han Solo hathatós közreműködése miatt zuhant be… még az 1983-as A jedi visszatérben.

A produkció legnagyobb hibája, hogy egy olyan lyukat töm be a Star Wars univerzumában, amire igazából senki sem volt kíváncsi. Még ha lenne valami misztikum vagy csavar abban, hogyan csúfolta meg Boba Fett a halált, akkor lett volna értelme a Disney+ újdonságát leforgatni. De tényleg csak arról van szó, hogy a főszereplő egy perc alatt kivágta magát a szörnyeteg gyomrából, és ennyi.

A cselekmény picit sem izgalmas, azt nézzük, ahogy a karakterek mennek A-ból B-be, eközben beszélgetnek kicsit, harcolnak, de semmi extra. Ennél még a The Mandalorian is újítóbb volt, mert Jon Favreau-ék abban az esetben tényleg egy olyan űrwesternt tettek le a nézők elé az asztalra az elején, ami a tősgyökeres rajongókat is meglepte.

Temuera Morrison ráadásul a The Book of Boba Fettben annyira ezerarcú színész, mint Steven Seagal, szóval ha valaki azt várná, hogy majd pont az új-zélandi származású sztár csempész drámát ebbe a sztoriba, az nagyot fog csalódni. A Pedro Pascal-féle Djin Djarin karizmájától bőven elmarad Boba Fetté, itt már nyoma sincs annak a kicsit elhízott, de még mindig veszélyes harcosnak, aki a The Mandalorianben besegített.

A látványt tekintve a The Book of Boba Fett nagyon egysíkú, és annak ellenére, hogy a sorozatban mutogatott szörnyetegek jól néznek ki, semmi újat nem mond egyelőre a messzi-messzi galaxis rajongóinak.

Egy viszonylag korrekt iparosmunkáról van szó, ami azért dühítő, mert a Star Warstól sokkal többet várna az ember.

Egyedül a széria zenéje az, amit kiemelkedőnek lehet mondani. A legvégén, amikor a koncepciós rajzok láthatóak, és a stáblista pörög, azért elismerően csettinthetünk, mert Ludwig Göransson megint olyan maradandó témát alkotott, amely simán díjakra esélyes lehet. Érdemes külön is meghallgatni, tömör zsenialitás.

A The Book of Boba Fett első évada 7 részből áll majd, ezek heti jelleggel jönnek ki. A pilot mindössze félórás volt, de azt is hosszúnak éreztük, nagyon fel kell majd itt pörgetniük az íróknak a dolgokat ahhoz, hogy a végén azt mondhassuk, hogy indokolt volt ezt a Star Wars-sorozatot elkészíteni. Egyelőre nagy csalódás az egész, egy olyan széria, amellyel nemcsak a Star Wars-rajongókat lehetne kínozni, hanem azokat is, akik szeretik a jó sci-fiket.