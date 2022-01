Hallgassa meg a Disney új filmslágerét, amely épp letarolja a világot

A Disney új filmje, az Encanto eleinte úgy tűnt, hogy elkerüli a közfigyelmet, a mozis pénztáraknál ugyanis a mese alulteljesített, még úgy is, hogy világszerte 223 millió dollárt hozott a nagy stúdiónak. A produkció mindössze 30 napig volt látható Amerikában és Kanadában a nagyvásznon, mielőtt felkerült volna a Disney+-ra. Karácsony napján érkezett meg a streamingszolgáltató kínálatába az Encanto, ezt követően pedig érezhetően megnőtt az érdeklődés a film körül.

Az emberek rájöttek, hogy a Walt Disney Animation Studios 60. filmje nem csupán azért különleges, mert ez az első olyan alkotás az eddigi felhozatalból, amely Kolumbiában játszódik. Hanem mert egy olyan elragadó családi sztorit mesél el, amilyet ritkán látni.

A mese főszereplője egy Mirabel nevű lány, aki kilóg népes famíliájából, neki ugyanis a többiektől eltérően nincsenek különleges képességei. A Madrigal család által nagy becsben tartott varázsgyertya volt, akinek képtelenül nagy erőt, másnak átlagosnál jobb hallást vagy épp olyan tehetséget adott, amelynek köszönhetően érthetővé vált számára az állatok nyelve. Mirabel szó szerint a fekete bárány, ám az út, amelyet a karakter bejár, nemcsak neki, hanem a nézőnek is igazi tanmese lehet.

Az Encanto az idei Golden Globe-on elnyerte a Legjobb animációs filmnek járó díjat, de a zenéjéért is jelölték két kategóriában. A Disney-filmekről mindig köztudott volt, hogy elképesztő betétdalaik vannak, elég az Aladdinra, Az oroszlánkirályra, a Pocahontasra, a Tarzanra vagy a Herkulesre gondolni. Ezek a táncos-éneklős jelenetek pedig egyáltalán nem az időhúzást szolgálják, a történetet is előrelendítik, ráadásul az is sokszor előfordul, hogy önálló életre kelnek, és slágerek lesznek belőlük.

2022 elején mindenki a We Don't Talk About Brunót dúdolja

Ez történt az Encanto esetében is, a filmben elhangzott egyik dal, a We Don't Talk About Bruno éppen hatalmasat megy. A YouTube-on több mint 105 millióan hallgatták meg, és a cikk írásának pillanatában a 22. a felkapott zeneszámok közül a platformon. A dalt a TikTokon is felkapták, és számos olyan rövid videót készítettek a felhasználók, amiben elhangzottak a közkedvelt dallamok.

A We Don't Talk About Bruno a Billboard Hot 100-as listáján az eddigi ötödik helyéről előrelépett a negyedik pozícióba a héten, ezzel pedig minden idők legsikeresebb zeneszáma lett azok közül a dalok közül, amelyek Disney-filmben valaha elhangzottak. Igen, még a Jégvarázsban elhangzó Let It Gót is leverte, amely az ötödik helynél nem tudott előrébb lépni anno.

Az új Disney-film zeneszerzője, Lin-Manuel Miranda karrierje csúcsán van jelenleg, aki 2021-ben két rendkívül felkapott musicallel is jelentkezett, az In The Heights és a Tick, Tick… Boom! című filmekkel, most pedig elmondhatja magáról, hogy az új év egyik legnagyobb slágere hozzáfűződik. Eddig legalábbis, ki tudja ugyanis, hogy mit tartogat még 2022.

A zeneszám annak ellenére, hogy népszerűségben a Billboard szerint megelőzte a Let It Gót, az elnyert Oscar-díjak számát tekintve biztosan nyeretlenül marad. A Disney ugyanis az Encantóból nem ezt, hanem a Dos Oruguitas nevű zeneszámot jelölte a díjátadóra az Encantóból.

(Forrás: Billboard)