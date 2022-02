Fröcsög az adrenalintól az Amazon új sorozata

Ha van olyan műfaj jelenleg a tévéiparban, ami gyenge lábakon áll, és mostohán kezelik, akkor az mindenképp az akciósorozatoké. A Netflix és az HBO is ritkábban nyúlnak hozzá ehhez a zsánerhez, ki tudja, miért, hiszen a sci-fikbe és a fantasykbe még nagyobb talicskával kell hordani a pénzt, és azokat kis túlzással ontják magukból. Itt meg legrosszabb esetben van néhány autós üldözés, robbantás, lövöldözés és ennyi. A büdzsé tehát nem lehet indok. Ehhez képest az Amazon Prime-nál elég nagy erőkkel igyekszenek pótolni a hiányt. Ott van nekik a Jack Ryan, amely hazánkban nem lett olyan felkapott, de abszolút hiánypótló. Nemrég pedig megérkezett a streamingszolgáltatóra a Reacher is, amiről olyan jókat hallottunk, hogy nem odáztuk túl sokáig, hogy belenézzünk.

Jack Reacher neve sokaknak ismerős lehet: Tom Cruise 2012-ben játszotta el a karaktert, a mozifilm jól teljesített a pénztáraknál, és bár a kritikusok húzták a szájukat, sok nézőnek tetszett. A film később egy második részt is kapott. A mozifilmek Lee Child írásain alapultak, aki 1997 óta nem kevesebb mint 26 kötetet sajtolt ki magából, és a mai napig szövögeti a katonai rendész sztoriját – idén is jön egy újabb könyv. Tom Cruise neve mostanra eggyé vált többek közt a Mission: Impossible franchise-zal, sokan azonban nem tudták elfogadni, hogy pont őt választották anno a fifikás Reacher eljátszására.

Lee Child ugyanis nagyjából 195 centi magas, 110 kilós izomkolosszusként képzelte el a karaktert. Utólag a szerző is bevallotta, hogy elbaltázták a castingot, Reachernek olyan fickónak kell lennie, akire ha ránéz valaki, megfagy a vér az ereiben – egy igazi vadállat, egy tenyeres-talpas gorilla, aki ennek ellenére ügyesen mozog, rendkívül halálos, és a magához való esze is megvan… Amolyan modern Sherlock Holmes. Jó hír lehet sokaknak, hogy a Reacher sorozatos rebootjának főszereplője mindet magában foglalja a felsoroltak közül.

A Reachert leginkább a Banshee-hoz tudnánk hasonlítani. A sztori középpontjában egy kőkemény fickó áll, egy 180 lezárt nyomozással rendelkező profi, aki egy 1700 fős kisvárosba érkezik meg az első részben. Ahogy Reacher beteszi a lábát Margrave-be, rögtön gyilkossággal gyanúsítják meg, börtönbe zárják, a főhős pedig egy olyan összeesküvés középpontjában találja magát, amelyből még neki is nehéz lesz kimásznia. Eközben személyesen is érintetté válik a települést megrázó gyilkossági ügyben, így el lehet képzelni, mekkora csetepaté kerekedik ki ebből a sorozatban. Spoiler: jó nagy.

Az első két részben legalább 10-12 embert szétver Reacher egymaga. A készítők jó érzékkel választották ki a Blue Mountain State egykori sztárját, Alan Ritchsont, aki már ott is egy jockot játszott, és ezúttal is jól áll neki az izomkolosszus szerepe. Reacher szerethető fickó, és annak ellenére, hogy talán a színész karizmája bizonyos szempontból elmarad Tom Cruise-étól, tényleg egy félelmetes figuráról van szó. Alan Ritchson azért egyáltalán nem rossz, főleg a bunyós részeknél, amiket olyan ötletesen raktak össze, hogy helyenként a Daredevil is eszünkbe jutott róla. A netflixes, nem a mozis, még mielőtt…

Az Amazon ezzel a sorozattal szépen megmutatja, hogy nem is kellenek nagy robbanások, meg lövöldözések ahhoz, hogy egy akciószéria szórakoztató legyen.

A Reacher piszok jó, néha fröcsög az adrenalintól, máskor meg jókat mosolygunk a poénokon, meg azon, hogy a főhős próbálja felszedni a helyi – egyébként nagyon aranyos – rendőrnőt. Szóval románc is van, és csöpögtetnek némi kisvárosi drámát is az írók, hogy mindenki örüljön.

A forgatókönyv egészen csavaros lett, jól adagolják a sztorit – na meg Reacher múltját – az alkotók, és hozzák közelebb a nézőkhöz az eleinte távolságtartó és a pilotban vagy öt percig egyáltalán meg sem szólaló főhőst. A Reacher egyszerre izgalmas azoknak, akik most látják először a karaktert, illetve a mozifilmek ismerőinek is ajánljuk a megtekintését, hogy lássák, eredetileg milyennek szánta az író a vérprofi katonai rendőrt.

A Reachert nevezhetnénk „guilty pleasure”-nek, azaz bűnös élvezetnek is, de ahhoz túl minőségi, a produkció ráadásul egyáltalán nem veszi komolyan magát, így a gyilkosságok, a keménykedés és a helyenként felbukkanó komolyabb témák ellenére egy olyan akciósorozat, ami szódával elmegy. Ha a Netflix adná, biztosan nagyobb közfigyelmet kapna, de így is érdemes lehet bepróbálni, tekintve, hogy az Amazon Prime jelenleg is akciós: 899 Ft-os havidíjért lehet rá előfizetni.

A produkcióval kapcsolatban érdemes még tudni, hogy átívelő sztorit boncolgat, ami kissé meglepő, de örültünk neki, a cselekmény pedig tűpontosan követi az 1997-es Killing Floor című kötetet, amely az egész Reacher-szériát elkezdte anno. Az Amazon közlése szerint az egyik valaha bemutatott legsikeresebb sorozatuk lett a Reacher, így pár nappal a debütálását követően be is rendelték a második évadot belőle. Nézettségi adatokat persze nem adtak, így kénytelenek vagyunk bemondásra elhinni, de így is örülünk a hírnek.

A Reacher szinkronnal és magyar felirattal elérhető az Amazon Prime-on.