Az HBO új vígjátéksorozata bárkit kigyógyít a rosszkedvből

Ha valaki azt gondolta volna, hogy Peter Jackson után Új-Zéland nem ad a világnak belátható időn belül olyan filmkészítőt, akinek megjegyzik az emberek a nevét, arra Taika Waititi látványosan rácáfol. A direktor a 2014-es Hétköznapi vámpírokkal tette le először a védjegyét, aztán jött a Vademberek hajszája, egy szűk körben pedig már ekkor világossá vált: ez a pali nem normális, de a jó értelemben.

Taika Waititi aztán értelmet pofozott a haldokló Thor-filmekbe a Ragnarökkel, merész nácis filmet készített Jojo Nyuszi címmel, és a The Mandalorianben is olyan epizódot hozott tető alá célozni képtelen rohamosztagosokkal és mindenféle finomsággal, hogy a Star Wars-fanok megnyalták utána mind a tíz ujjukat.

Nem csoda, hogy a hazánkba az HBO Max debütálásakor, március 8-án érkező új kalózos sorozatban, az Our Flag Means Deathben az új-zélandi alkotó oroszlánrészt vállalt. Merthogy a félórás epizódokból álló sorozat igazi elmebaj. De Waitititól megszokottan a jó fajtából.

A sorozatot egy igazi különcre, a valójában is létezett Stede Bonnet alakjára építették, aki egy olyan arisztokrata volt, aki otthagyott csapot, papot... birtokát és családját csak azért, hogy kalóznak álljon. A fickó nem úgy képzelte el a törvényen kívüli életet, mint a többség, ő úgy vélte, hogy egészen megvalósítható ötlet, hogy valaki úriember maradjon, miközben halálfejes zászlóval díszített hajóján szeli a habokat.

A főszerepre nyilván egy ficsúr kellett, Rhys Darby személyében pedig megtalálták a tökéletes embert a feladatra, aki kicsit Gilderoy Lockhartra hasonlít a Harry Potterből, az öltözködését és a gyáva viselkedését illetően is. Nem egy tipikus kalózemberről van szó, meg is tudjuk érteni, hogy az Our Flag Means Death első részében Bonnet legénysége rögtön úgy is dönt, hogy megölik a kapitányt, és majd ők vígan elkalózkodnak egymás között. A lázadni készülő kalózok közt találunk pár ismerős arcot a Trónok harcából, közülük egyértelműen kiemelkedik a Hodorként látott Kristian Nairn, aki végre itt már szöveget is kapott, így gyorsan kiderül, hogy a humorizálás nagyon jól áll az HBO-sztárnak.

Az első epizódot rendező Taika Waititinek azért így sem volt könnyű dolga, ahogy korábban a viccelődő vámpírokhoz nehéz volt hozzászokni, úgy a kalózos komédia is az elején furcsán hat. Annak ellenére is, hogy valami hasonlót láttunk A Karib-tenger kalózaiban, de Jack Sparrow-ék azért nem nyomták ennyire fullba – ahogy a Trópusi viharban fogalmazták meg az örökérvényű okosságot.

Az Our Flag Means Death végére mégis a szívünkhöz nő ez a diszfunkcionális család, akik röpke 30 perc alatt jó néhány szorult helyzeten átesnek, mi meg halálra röhögjük magunkat rajtuk. Háromrészes volt egyébként Amerikában a premier, ami kell is neki, mert így az ízelítő után még jobban belekóstolhatunk a széria hangvételébe, ami lehet, hogy egyeseknek infantilis és befogadhatatlan lesz, mi viszont habzsoltuk a poénokat.

Főleg, miután a Taika Waititi által játszott ördögi Feketeszakáll is beteszi a lábát a fedélzetre, akinek láthatóan szúrja a szemét az elegáns konkurencia és kompániája. Tűkön ülve várjuk a folytatást, és hogy mi sül ki a nagy találkozásból, amit a készítők valamiért a harmadik epizód végére tartogattak, csak hogy megőrjítsenek bennünket.

Amennyiben valaki úgy érezné, hogy manapság tucatgyártott sorozatokat próbálnak lenyomni a torkunkon, tegyen egy próbát az HBO Max új kalózos sorozatával. Mert ez tényleg valami egyedi és ritkán látható, az elmúlt években csak vérkomoly produkciók jöttek ebből a zsánerből, mint mondjuk a Fekete Vitorlák. Így abszolút hiánypótló darabról van szó, ami még jót is tehet a népléleknek, mert vicces, mint a fene, szóval receptre írnánk fel rosszkedv ellen.

Az Our Flag Means Death március 8-án jön idehaza az HBO Maxra.