Minden határt áthág az HBO Max új erotikus sorozata

David Simon HBO-s sorozata, a Fülledt utcák egyszer már alámerült a fülledt 70-es, 80-as évekbe, a pornóipar aranykorába, amikor a felnőttfilmeket legalizálták New Yorkban, és szinte elöntötte Amerikát a meztelen nőkre építő iparág. Ha valaki azt a produkciót kihagyta, tegyen magának egy szívességet, és nézze meg. James Franco egy kocsmatulaj ikerpárt játszik benne remekül, Maggie Gyllenhaal pedig utcalányból lett filmrendezőt, aki eléri, hogy tiszteljék őt ebben a maszkulin közegben.

Március 18-án, egy nappal az amerikai premier után mutatkozott be egy hasonszőrű széria, a Minx az HBO Maxon. Ellen Rapoport alkotása azonban ahelyett, hogy drámai módon közelítené meg ugyanazt a korszakot, amit a Fülledt utcák feldolgozott, inkább a humoros tálalást választja, a főszerepben egy Joyce (Ophelia Lovibond) nevű nővel.

A sorozat hősnője vérbeli feminista, így attól sem riad meg, ha az utcán dolgozó munkások rákiabálnak, hogy mutassa meg a cicijét nekik: inkább elküldi őket a fenébe. Joyce-nak nagy álma van egyébként, egy nőknek szóló, értelmes magazint akar tető alá hozni. Épp ezért el is megy egy újságbörzére, ahol végre megkaphatja a lehetőséget a nagy kiugrásra. A terve csak félig-meddig valósul meg, a sors ugyanis összehozza a simlis Douggal (Jake Johnson), aki a meztelen nős iparágban tevékenykedik.

Ő az, aki felveti Joyce-nak, hogy mi lenne, ha a feminista gondolatait erotikába csomagolná, és nőknek szóló „Playboyt” csinálna. Na, de női olvasóknak is el lehet adni egy lapot meztelen férfiakkal? Erre keresi a választ a Minx, és ami a megbotránkoztatást illeti, a sorozat minden határt át is hág közben.

Ha valakit zavart, hogy az Eufóriában rengeteg péniszt mutogattak, az a Minxtől sokkot fog kapni. Itt ugyanis direkt túltolták a tárgyiasítást a készítők. Az HBO Max újdonsága azt figurázza ki, milyen a férfimagazinok címlaplányainak élete. Röviden összefoglalva stresszes és megalázó. Ezt a sorozatbeli újság első fotózásán megtapasztalják a jelentkezők, akiket anyaszült meztelenre vetkőztetnek, így próbálják kiszűrni, hogy

melyikük férfiassága üti meg az unatkozó háziasszonyok ingerküszöbét, vásárlásra késztetve őket.

A Minx leginkább azért működik jól, mert bemutatja, hogy a prűd, visszafogott és a saját szexualitását egészen a második rész végéig megélni képtelen Joyce és a nagymellű szőke nők társaságához szokott Doug hogyan dolgoznak össze, és építenek fel valami olyan újdonságot az akkori médiában, amely minden tabut megdönt.

A sorozatban esélyegyenlőség van abból a szempontból, hogy mindkét nem iszonyú sokat látható ruha nélkül benne. A lényeg a Minxben azonban inkább az, hogy egy remek történelmi utazás a múltba, nagyszerű kosztümökkel, vicces jelenetekkel és jól megírt karakterekkel. Egy karrierista nő sztorija, aki azért hajt, hogy a világ többnek lássa, mint egy szexi nő, akit ágyba vinne mindenki.

A produkció azért is annyira jó, mert a készítők odafigyeltek, hogy az utolsó láncszem is odafigyeléssel meg legyen írva. A mellékszereplők közül egyértelműen kiemelkedik Bambi (Jessica Lowe), aki mindenhez és semmihez sem ért egyszerre, és Joyce betoppanásáig úgy gondolja, hogy maximum a jó feneke miatt marad emlékezetes a pornószakmában. A feminizmus azonban berúgja számára is az ajtót, és esélyt kap, hogy más szerepben bizonyítson.

Az HBO Max új sorozata próbára teszi azt, hogy a néző mennyire prűd, cserébe egy nagyszerű, felnőtteknek szóló időutazást ígér. Rég nem láttunk ennyire szerethető dramedyt ebben a kategóriában, talán a netflixes GLOW óta nem, de most a női birkózók után maradt űrt végre betömték a kínálatban.

A Minx első két része magyar felirattal elérhető az HBO Maxon.