Hátborzongató ez az új lengyel horrorsorozat a Netflixen

Amerikán kívül is van élet – ezt időről időre be tudják bizonyítani a sorozatkészítők: csak a Netflixen ott volt a dél-koreai Squid Game, korábban a spanyol A nagy pénzrablás és még egy raklapnyi olyan alkotás, amelyek minden odsszal szemben elképesztően sikeresek tudtak lenni. Nem tudjuk, hogy a Krakkói szörnyek című új horror is hasonló kultstátuszba lép-e majd, a potenciál azonban megvan benne rá, hogy megszeressék a tömegek.

A történet egy Alex nevű lányról szól, akiről már a nyitójelenetben megtudjuk, hogy két végéről égeti a gyertyát: csókolózik fiúkkal, lányokkal, iszik, és nem titkolja azt sem, hogy drogozik. Mint kiderül azonban, a Barbara Liberek által egyébként nagyszerűen játszott karakter a sötét múltja elől menekül. Több balesetet is túlélt a megviselt egyetemista, akiről egy ponton azt is elhintik a pilotban: lehet, hogy el van átkozva…

Amikor először meglátjuk az első ijesztő lényt ebben a sorozatban, aki az alvó Alex fölé hajol, és kicsit túl közelről vizslatja a hősnő arcát, kicsit hátrahőkölünk. Aztán felbukkan egy fehéren ragyogó, emberszerű szerzet, talán a lány védőangyala... de a lényeg, hogy ő is a frászt hozza az emberre. A dolog egyre csak durvul, mire a 45 perces játékidő végére eljutunk odáig, hogy egy förtelmesen kinéző bestia terrorizál egy ártatlan gyereket. Ekkor jövünk rá, hogy ez egy ilyen sorozat lesz, nem kíméli az embert.

Alexnek azonban legalább nem egyedül kell szembenéznie a Krakkóra leselkedő és egyre szemtelenebb gonosszal. Az egyik egyetemi tanár különleges fiatalokból álló csoportosulást vezet, akik felvehetik a kesztyűt a démonokkal szemben.

A Krakkói szörnyekkel szemben simán fel lehet hozni, hogy egy jottányi eredetiség sem szorult a sorozatba. Olyan nagy elődöktől nyúlnak a készítők, mint az X-Men, de az Odaát is az eszünkbe juthat a későbbi szörnyvadászat miatt. Valamilyen szinten másolatról van szó, de olyan odafigyeléssel és minőségben ollózták össze a máshol látottakat, hogy az így összerakott egyveleg valahogy mégis működik.

Köszönhető ez legfőképpen a főszereplő Barbara Libereknek, ő az, aki morcos és a világot utáló tekintetével egyedül elviszi a show-t a hátán a legelső perctől kezdve. Felüdülés, hogy Kelet-Európában is vannak olyan bátrabb televíziós kreatívok, akik nem csak a bugyuta szórakoztatást célul kitűző vígjátéksorozatokban látják a lehetőséget.

Pedig a Krakkói szörnyek különleges effektjei közel sem kiemelkedők, mégis sikerült úgy képernyőre álmodni ezeket a másvilági borzalmakat, hogy erősen megmarkoljuk a fotel karfáját ijedelmünkben.

A Netflix misztikus sorozataival szemben sűrűn jön fel mostanában vádként, hogy túl ködösen kezdenek, és azt sem lehet tudni, hogy mi éppen az alapkoncepció. A Krakkói szörnyek ebből a szempontból is felüdülés, mert nem rejtik annyira véka alá az írók, hogy miről lesz szó. Inkább csak felhergelik a kíváncsiságunkat, hogy indítsuk rögtön a folytatást. A pilot epizód tehát eléri a célját, a sok kérdőjel mellett pedig teszi a dolgát, és szórakoztat. Amolyan popcornsorozat módjára.

A Krakkói szörnyek 8 részes első évada a Netflixen szinkronnal és magyar felirattal is elérhető. Mi az előbbi lehetőséget ajánljuk, egészen elviselhető lett a sorozat magyar hangja.