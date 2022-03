Szexéhes svédek az HBO Max új vígjátéksorozatában

Az HBO Max magyar indulásának egyik hozománya, hogy olyan sorozatok is eljutnak hozzánk, amiket alapjáraton esélyünk sem lenne látni. Ilyen mondjuk a Minx, A zászlónk halált jelent vagy a frissen bemutatott Szexi svédek. Ez utóbbi azt a címet is kaphatta volna, hogy Szex és Stockholm, ugyanis nagyjából a Szex és New Yorknak feleltethető meg, csak még annál is botrányosabb, szabadszájúbb, és úgy összességében még Carrie-ékhez képest is egy végtelenül szexpozitív alkotásról van szó.

A Szexi svédek alkotói folyamatába a főszereplőket is bevonták, elvégre 40-es nőkről szól a vígjátékszéria, ők pedig első kézből tudtak beszámolni azokról a vicces és helyenként drámai szituációkról, amelyekbe egy hasonló életkorban járó ember belegyalogolhat. Van azért némi kerettörténet is. A hídban látott Sofia Helin karaktere, Anette ugyanis cégével kutatásba kezd, amelynek célja, hogy rájöjjenek, vajon a középkorú hölgyek nemi élete hatással van-e arra, hogy túl sok táppénzt vesznek ki.

Magyarul: azért vannak-e rossz bőrben a NEGYVENesek, mert nem szexelnek eleget?

A produkció szereplőgárdája elég sokoldalú, a már említett Anette-nek például annyira romokban hever a magánélete, hogy egy éjjel úgy mászik rá férjére, hogy a fickó éppen alszik, ezzel borderline erőszakot elkövetve az urán. Anette testvére, a karakán írónő, Martina (Elin Klinga) a bájait is gondolkodás nélkül beveti azért, hogy exférjétől szabaduljon. Ott van még a háromgyerekes Nadia (Anja Lundqvist), aki a legprűdebb talán az egész bandából, épp ezért nagy váltás neki, amikor unalmas férje helyett rászokik egy hatalmas, fekete dildóra. Végül, de nem utolsósorban pedig muszáj megemlíteni Ellent (Julia Dufvenius), az autókereskedőt, aki arra izgul, hogy fiatalabbnak állítja be magát a valós koránál, és úgy csalja lépre a férfiakat.

A fent említett nők egészen más élethelyzetekben vannak, de két dolog mégis közös bennük. Egy: képtelenek feldolgozni, hogy nem olyan feszes és kívánatos már a testük, mint 20 évesen. Kettő: nehezen megy le a torkukon, hogy a magánéletük vergődik, esetenként az utolsókat rúgja.

Az első két rész alapján, amit megnéztünk a sorozatból, a Szexi svédeket azoknak találták ki, akik jól szórakoznak a felháborító humoron. Ha mondjuk egy amerikai pont ebbe az európai sorozatba fut bele elsőként életében, akkor száz százalék, hogy meg lesz róla győződve, hogy

az öreg kontinens lakói mind eszement perverzek.

A színészgárda egyenletesen jó teljesítményt nyújt, mi egy-két jelenetnél majd kiköptük a kajánkat a röhögéstől, olyan lehetetlen szituációkba keveredtek a karakterek. A Szexi svédek alkotói bevallottan gondolkodtak azon, hogy inkább 45 percesre veszik a figurát, de szerencsére változtattak a terveiken. Így a történetvezetés sokkal feszesebb, ütősebb lett. A 8 darab félórás részt pedig szinte egy ültő helyében végig tudja darálni az ember, ha arra van hajlama.

Ahogy az elején írtuk, nemcsak hogy bevonták a szereplőgárdát a kreatív munkába, a színésznők ötlete volt, hogy 40-es nőkről szóló, szexközpontú komédiát készítsen az HBO Max. Merthogy a karrierjükben mindannyian azt élték át, hogy amint művészként átlépték ezt az életkort, egyre frigidebb karaktereket adtak nekik. A Szexi svédek alkotási folyamata a producer Sandra Harms szerint egyfajta terápia is volt számukra. Legfőképp ennek köszönhető, hogy helyenként annyira őszinte a hangvétel. A kacagós cselekménybe pedig befértek olyan komplex társadalmi kérdések is, mint az identitáskeresés, a szexuális zaklatás, a párterápia és még folytathatnánk a sort. Ezeket ráadásul az írók nem bagatellizálják el, ami külön öröm.

Zárszóként hozzátesszük: a Szexi svédekben az a legjobb, hogy úgy beszél a 40-es nők problémáiról, hogy akár egy 30-as férfi is jól tud szórakozni a látottakon. Igaz, ezt a sorozatot gyerekeknek nem ajánljuk, minimum a 16+ a meredekebb erotikus jelenetek miatt, de mindenki másnak irtó jó szórakozást nyújthat az HBO Max svéd újdonsága. Igazi rejtett kincs, amit megéri felfedezni.

A Szexi svédek (Lust) szinkronnal és magyar felirattal is elérhető az HBO Maxon.

