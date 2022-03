Mindenki ezt a török romantikus filmet nézi éppen a Netflixen

Nagyon úgy fest, hogy a magyar nézők a Netflixen is szívesen néznek török filmeket és sorozatokat, nem csak az RTL-en, meg a TV2-n. Azt követően, hogy nézettségi siker volt az online videótáron az – egyébként élvezhetőre sikerült – Éjfél a Pera Palace Hotelben, megint a napi top10-es lista elejére verekedte magát egy új török produkció. A Jó kezekben (In Good Hands) a cikk írásának pillanatában a legnézettebb Netflix-film Magyarországon. Egy olyan szívfacsarónak szánt melodrámáról van szó, ami könnyen felkelti az ember érdeklődését, így ebből a szempontból is érthető a dolog.

A történet kiindulópontja nem megszokott, a főszereplő egy Melisa nevű egyedülálló anyuka, aki váratlanul azzal szembesül, hogy már csak öt hónapja van hátra. A készítők nem magyarázzák túl a dolgot, és Asli Enver karaktere is meglepően könnyen túllép azon a tényen, hogy meg fog halni. Inkább a fiára koncentrál, próbálja mosolyogva folytatni, amíg lehet és igyekszik biztosítani, hogy a későbbiekben jó kezekben legyen a 6 éves kisfiú.

Ekkor pattan ki Melisa barátnője, Fatos (Ezgi Senler) fejéből az őrült gondolat, hogy talán egy romantikus kapcsolat megoldhatja a főhősnő minden gondját. Így kerül képbe a sokak által a Végtelen szerelemből ismert, Firatot játszó Kaan Urgancioglu. Firat tipikus agglegény, aki nagy kanállal habzsolja az életet, a gyerekeket pedig ki nem állhatja, pont ezért meglepő, hogy mennyire közel kerül Melisáékhoz.

A Jó kezekben kettejük kapcsolatát dolgozza fel, és bár Asli Enver és Kaan Urgancioglu is mindent megtesznek azért, hogy elbűvöljenek minket a képernyő előtt, valahogy ez mégse jön össze. A film a nagy fordulatáig túl klisés és kiszámítható, ráadásul a befejezésben sincsen semmi katartikus.

Mintha egy 200 epizódos sorozatnak láttuk volna a pilotját, folytatás pedig soha nem jön majd belőle.

Azt aláírjuk, hogy ritkán látni olyan romantikus filmet, ahol bele mernek állni az elmúlás kérdésébe, főleg, ha popcornfilmről van szó. Az írók, és a rendező, Ketche azonban nem végeznek alapos munkát, és egyszerűen képtelenek arra, hogy értelmesen kifejtsék a haldokló anya történetét. A főszereplők többnyire papírmasékhoz hasonlítanak, egyedül a gyerekszereplő, a Cant alakító Mert Ege Ak az, aki valamelyest kiemelkedik a középszerűségből.

Különösen szomorú, hogy az utolsó harmadra az alkotók mintha megijedtek volna attól, hogy ábrázolják Melisa utolsó pillanatait, a nő egyik jelenetről a másikra kámforrá válik, a hátrahagyottak pedig ülnek egy nagy sziklán, és mosolyognak maguk elé. Mondván végül úgyis minden rendben lesz. A Jó kezekben nagy ziccert hagy ki a setesuta fináléjával, amit látva kötve hisszük, hogy bárki zokogva nyúlna a zsebkendő után. Pedig ennek a műfajnak ez lenne a célja, ugyebár.

A fényképezés néha szemet gyönyörködtető, az operatőrök jó munkát végeztek, és a karaoke-bárban éneklős snittek meglepően jól működnek, még úgy is, hogy kissé túltolták a filmben a zenés montázsokat.

A középszerű megoldások ellenére Melisa és kisfia így is közel kerülnek hozzánk, és végig érdekel minket, hogy mi lesz velük. Ez mindenképpen bravúr a készítőgárdától, akik egy szívhez szóló romantikus filmet akartak összehozni, ám végül csak egy felejthető délutáni matinéra futotta. Talán, ha inkább a drámára koncentráltak volna a könnyed komédia helyett, nem estek volna két szék között a pad alá. Már sosem tudjuk meg.

A Jó kezekben szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.