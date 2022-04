Öt minisorozat a Netflixen, amit egyszerűen muszáj látni

A modern televíziózás egyik vívmánya, hogy a 16-24 epizódos évadok helyett manapság szerencsésnek mondhatjuk magunkat, ha 8-10 részt kapunk a kedvenc sorozatunkból. Akadnak viszont olyan nézők, akiknek ez pont, hogy jól jön, mert túl sok dolguk van ahhoz, hogy huzamosabb időket eltöltsenek a képernyő előtt.

Ők azok, akik annak örülnek a legjobban, ha a készítők egyetlen etapban, mindenféle sallang nélkül mesélik el a sztorit. Aztán kapnak egy kerek lezárást, és ennyi. A Netflix ebben a műfajban, a minisorozatok terén elképesztően magas minőségű alkotásokkal jelentkezett az elmúlt néhány évben, ezek közül összeszedtük az öt legjobbat.

A vezércsel

Kevesen tippelték volna meg, hogy pont egy fiatal sakkozónőről szóló drámasorozat arat majd akkora sikert a Netflixen, hogy a premiert követő négy hétben 62 millióan ülnek le elé. Márpedig így történt, az emberek falták a tehetséges árvalány, Beth Harmon sztoriját, sőt, rengetegen követelték, hogy készüljön második évad is Walter Tevis regényének adaptációjából. Az alkotók azóta kijelentették, hogy nem lesz folytatás, ez a 7 epizód viszont ritka minőségi néznivaló lett. Legfőképp Anya Taylor-Joynak köszönhetően, aki már a The VVitchben is nagyszerű volt, itt meg konkrétan élete teljesítményét nyújtotta. A produkció olyan tabutémákat is feldolgozott, mint a nők alkohol- és gyógyszerfüggősége, nem volt tehát könnyű darab a Netflix szériája, de a Bethre nehezedő folyamatos teljesítménykényszerrel kiegészülve felejthetetlen élményt nyújtott, az is biztos.

A Hill-ház szelleme

Ritkaság manapság az olyan horrorsorozat, amitől az ember kiesne a székből ijedtségében – A Hill-ház szelleme azonban pont ilyen. Mike Flanagan mostanra a Netflix saját Stephen Kingjévé nőtte ki magát, nem véletlen, hogy ezen a listán is két produkciójával képviselteti magát az író-rendező. A 10 részes széria, mely Shirley Jackson klasszikusát dolgozza fel, öt felnőtt testvérről szól, akik próbálnak túllépni azon, hogy gyerekkorukat egy szellemjárta házban töltötték. Nyilván nem könnyű, főleg, hogy az ódon kastély úgy tűnik, próbálja visszacsalogatni őket a falai közé. A Hill-ház szelleme nemcsak a jól elhelyezett jumpscare-ek miatt működik, hanem azért is, mert folyamatosan építi a feszültséget, a nyomasztó hangulat pedig a végére már nekünk, nézőknek is szinte elviselhetetlen mértéket ölt.

Egy szobalány vallomása

A hátrahagyottak című misztikus HBO-sorozatban felfedezett, és a Volt egyszer egy… Hollywoodban brillírozó Margaret Qualley-t remek érzékkel választották ki az Egy szobalány vallomása főszerepére. A színésznő egy olyan fiatal anyukát alakít a Netflix produkciójában, aki toxikus pasija elől menekül el kislányával együtt, és egyedül próbál talpon maradni a modern Amerikában. Ahogy ez a 10 részes minisorozatból kiderül, nem is olyan könnyű mutatvány, a nő kénytelen nagyon rossz, takarítói állásokat vállalni, hogy fenntartsa magát, és néha még anyjára, az Andie MacDowell által játszott, mentális bajokkal küszködő Paulára rábízni a gyereket. Az Egy szobalány vallomása Stephanie Land nagy sikerű memoárját dolgozza fel, és mivel az alapanyag is erős, így nem meglepő, hogy az adaptáció is nagyot üt.

Isten nélkül

Az Isten nélkül című westernsorozat 2017-ben mutatkozott be, amikor a Netlfix idehaza még nem volt túl nagy szám. A legtöbben tehát lehet, hogy nem is hallottak Scott Frank alkotásáról, melybe a thrillerek mestere, Steven Soderbergh producerként segített be. A történet 1884-be kalauzol, és kicsit sem az a tipikus cowboyos kaland. Tekintve, hogy a főszereplő, a Jack O'Connell (Skins) által játszott Roy Goode egy, a nemezisével vívott párbaj után egy nők által lakott bányászvárosban találja magát. Erős alakításokból nincs hiány ebben a feminista westernben, ott van Michelle Dockery, aki egy talpraesett özvegy bőrébe bújik, illetve kiemelkedik még rajta kívül Jeff Daniels törvényenkívülije a sorból. Az egész mindössze 7 rész, sajnos, tesszük hozzá, mert az Isten nélkül végre egy olyan alkotás ebben az elhanyagolt zsánerben, ami képes meglepni az embert, nem is egyszer.

Mise éjfélkor

Ahogy fentebb szó volt róla, Mike Flanagan duplázik, hiszen az alkotó 2021-es sorozata, a Mise éjfélkor is idekerült. Ez a 7 részes természetfeletti horror talán jobban megosztotta az embereket, mint A Hill-ház szelleme, ettől függetlenül legalább olyan jó volt. A történet egy, a világtól elzárt szigeten játszódik, ahol az emberek nagyon kiábrándultak és úgy összességében nincsenek jó passzban. Ide érkezik Paul atya, aki új fényt vihet a hívők életébe, ehelyett viszont a Hamish Linklater által szenzációsan játszott férfi szó szerint rászabadítja a poklot Crockett Islandre. A Mise éjfélkor néha ijesztő, hátborzongató, de nagyon is elgondolkoztató. Talán Mike Flanagan legmélyebben szántó sorozata az összes közül, ami azért személyes, mert a showrunner saját függőségét és a hithez való viszonyát dolgozza fel benne. A „legstephenkingesebb” sorozat a Netflixen, amihez Stephen Kingnek amúgy semmi köze. Azonfelül, hogy a horror mestere is bevallottan rajong érte.