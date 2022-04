Anthony Hopkins akkorát játszik az HBO Max újdonságában, hogy szem nem marad szárazon

Felsorolni is szinte lehetetlen a kultikus karaktereket, akiknek a bőrébe bújt a színész: kezdve Dr. Hannibal Lectertől Nixonon át egészen Ratzinger bíborosig A két pápában. A walesi származású sztár az elmúlt években többször is bizonyította, hogy képes nagy meglepetéseket okozni, a Westworld című western-sci-fi sorozatban is nagyot alakított, de Hopkins a 2021-ben bemutatott Az apa (The Father) című filmben prezentálta látványosan a világnak, hogy nyolcvanon túl sem érdemes senkit leírni.

Az apát hazánkban kevés mozi játszotta, így elképzelhető, hogy sokak figyelmét elkerülte a produkció. Fájó, hogy sokáig streamingen sem mutatták be, hiába elérhető a Netflix, az Amazon Prime, az Apple TV+ és megannyi más szolgáltatás, a Hopkins-csoda egyszerűen radar alatt maradt. Ez idáig legalábbis – merthogy az HBO Maxra végre felkerült Az apa, mi pedig rögtön le is ültünk megnézni, ha már olyan jókat hallottunk róla.

Ritkán érzi az ember úgy, hogy remekműbe futott, Az apa viszont tényleg ebbe a kategóriába esik.

A történet Anthonyról (Anthony Hopkins), egy idős férfiről szól, aki beteg, így nem képes egyedül élni és ellátni magát. Legutóbbi gondozójával azonban összeveszett, ezzel pedig komoly fejfájást okoz lányának, az éppen a Párizsba való költözését tervezgető Anne-nek (Olivia Colman). A film többnyire egy helyszínes kamaradráma, és ha lecsupaszítjuk az amúgy is sallangmentes cselekményt, azzal szembesíti nézőjét, hogy az öregedés mennyire kegyetlen dolog.

A kilencven perc alatt egyértelművé válik, hogy a főszereplő súlyos beteg, demens. Ahogy pedig a készítők Anthony leépülését prezentálják, az a maga egyszerűségében formabontó, megrázó, és vélhetően okoz majd azoknak pár álmatlan éjszakát, akik nagyon beleélik magukat ebbe a személyes tragédiába. A rendező, Florian Zeller kreatívan állt hozzá a tabutémához, hiszen Anthony szemszögéből látjuk, ahogy a férfi először kénytelen összeköltözni lányával és annak párjával, hogy aztán végül tarthatatlanná váljon az állapota.

Vagy egyáltalán ez a nő az ő lánya? És hova tűnt Lucy, a másik gyereke? Most akkor Anne tényleg Párizsba költözik? Vagy csak rosszul emlékszik? – ezekhez hasonló kérdések járnak végig Anthony fejében, aki egyre távolabbra sodródik a valóságtól, a megbízhatatlan narrátor miatt pedig mi sem lehetünk mindig biztosak abban, hogy mi a helyzet. Épp ezért nagyon izgalmas Az apa, mert nem tudjuk, milyen csavar jön legközelebb.

A fordulatokkal pedig kegyetlenül eljátszanak sokszor az alkotók.

Anthony Hopkins átlényegül a szerepben, nem csoda, hogy a színész Oscar-díjat kapott Az apáért. De Olivia Colmanről sem szabad elfeledkezni, aki méltó társa a brit lovagnak a drámázásban. A korona című Netflix-sorozat és Az elveszett lány színésznője legalább annyira alulértékelt, mint ez a film maga, ami – ha minket kérdez valaki – elég szomorú. A mellékszerepekben Mark Gatiss, Imogen Poots, Rufus Sewell és Olivia Williams ugyancsak magas szintet hoz, senki nem lóg ki a sorból negatívan – Zellerék ebből a szempontból sem nyúltak mellé.

Durva belegondolni, hogy Florian Zellernek ez az első filmes rendezése, aki saját, 2012-es Le Pére című színdarabja alapján kovácsolta össze Christopher Hampton közreműködésével. Ahhoz képest, hogy mindketten színházi szakemberek, Az apán nem vehető észre, hogy túl maníros lenne. Az látszik, hogy kamaradarab, de befogadható, a történet lendületes és könnyen magával sodorja az embert.

Az apa igazi kincs, az elmúlt évek egyik legjobb drámája, de hozzátesszük, hogy nem való mindenkinek. Nem árt, ha erős idegrendszere van a nézőnek, mert ez elől a film elől egyszerűen képtelenség úgy felállni, hogy nem szakad meg az ember szíve a végére. (10/10)

Az apa szinkronnal és magyar felirattal elérhető az HBO Maxon.