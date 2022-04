Magyarul káromkodnak a Netflix amerikai sorozatában

A Végtelen matrjoska (Russian Doll) 2019-ben került képernyőre, a Netflix sorozatában egy karakán és az állandó cigarettázástól rekedt hangú Nadia Vuvokov (Natasha Lyonne) állt a nem hétköznapi történet középpontjában. A bozontos, vörös hajáról és darkos öltözködéséről könnyen felismerhető nő az első részben lehetetlen helyzetben találta magát: a 36. születésnapi buliján valamiért időhurokban ragadt, emiatt újra és újra átélte ugyanazt az estét.

Igaz, a közelmúltban jó sok produkció támaszkodott az időutazás ezen válfajára, de a Végtelen matrjoska annak köszönhetően, hogy könnyen fogyasztható, félórás dramedys tálalást kapott, a főszereplő Natasha Lyonne-nak pedig végig rettenetesen jól állt az életunt, szarkasztikus, mindenkinek beszólogatós stílus – egy kihagyhatatlan széria lett.

Óriási kérdés volt, hogy a második évadra vajon tudnak-e bármi újat felmutatni a készítők. Jó hírünk van, a Végtelen matrjoska folytatása, mely április 20-án jött ki a Netflixre, picit sem esett az önismétlés csapdájába. Sőt, olyan irányba vitték el Leslye Headlandék a sztorit, amire álmunkban sem gondoltunk volna.

Időutazás persze ezúttal is van, de időhurok helyett inkább a Quantum Leap által kitaposott úton szőtték tovább az írók a sorozatot. A lényeg, hogy Nadia a New York-i metróra felülve él át valami paranormálisat, hiszen amikor a szerelvényről leszáll, a 80-as években találja magát,

ráadásul, amint kiderül, nem a saját bőrében.

Ahogy a cikk elején említettük, Nadia nem esik könnyen kétségbe, kihasználja a helyzetet. Nekilát, hogy feltérképezze a családja múltját, közben se veled-se nélküled kapcsolatba kerül egy bűnözővel, és megint akad egy váratlan időutazótársa. Érdekes húzás, hogy az előzményekhez képest most nincs csapdában a főhős, ide-oda ugrál az időben, és egészen addig magabiztosan csinálja is ezt az egészet, amíg jól el nem téved. Lyonne egyébként még az első évadnál is ügyesebben viszi a hátán a show-t, Nadia karakterét talán nincs másik színésznő a Földön, aki nagyobb természetességgel el tudná játszani.

Nekünk, magyaroknak különösen izgalmas ez az évad

A Végtelen matrjoska második részében kerül előtérbe, hogy a főszereplő magyar felmenőkkel rendelkezik, amikor a nagyanyja elkezd vele magyarul veszekedni. A későbbiekben, egészen pontosan a negyedik részben Nadia a barátnőjével Budapestre is elmegy, ahol rögtön kezdésnek

magyarul káromkodva elküldenek a búsba egy öreg hölgyet, akit amúgy nem más alakít, mint a Jászai Mari-díjas Molnár Piroska.

A Keresztanyu főszereplőjén kívül is hemzsegnek a Netflix sorozatában a magyar színészek: többek között a legutóbb a Toxikomában látott Czukor Balázs és az Aranyéletből ismert Farkas Franciska is felbukkannak a képernyőn.

Komoly szerephez jut Budapest is a Végtelen matrjoskában, hiszen a második évadot nálunk forgatták, így könnyű felismerni a magyar metrót – egészen pontosan az Astoria megállót, ahol az időutazás történik, vagy éppen a Nyugati pályaudvart.

A Netflix időutazós sorozata a zseniális főszereplőnek és az egyedi hangvételének köszönhetően alapból is kellemes élmény, de így, hogy ennyi magyar vonatkozást kapott a folytatás, és még rengeteget is beszélnek magyarul az új részekben… egyenesen kötelező belenézni a Végtelen matrjoskába. Az előzményeket ráadásul könnyű ledarálni, az első évad rövid, végig pörög, és nagyon nézeti magát. A második szezon pedig tényleg a hab a tortán. (8/10)

A Végtelen matrjoska magyar felirattal elérhető a Netflixen.