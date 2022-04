Kiborultak a nézők, mert a Netflix egy terhes férfiről csinált sorozatot

A Netflix ezúttal túl messzire ment? Egyes nézői vélemények szerint igen, a Twitteren komoly felháborodást váltott ki a streamingszolgáltató új japán sorozata, A terhes férfi (He's Expecting), melynek nyolc részből álló első évada április 21-én került fel a kínálatba.

Voltak, akik nyomdafestéket nem tűrő jelzőkkel illették a produkciót, míg mások azt írták, rögtön lemondják az előfizetésüket… és különben is, felháborító, hogy a Netflix ehhez hasonló tartalmakat gyárt a felvilágosult 1 százaléknak, ahelyett, hogy a tömegeknek kedveznének, „normális” filmekkel és sorozatokkal. Ez utóbbi véleményt linkeljük is, hogy ne csak mi szörnyülködjünk a beszűkült gondolkozású poszton.

Úgy tűnik, a Netflix előfizetői közül még mindig sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a piacvezető platform a vetélytársaihoz képest sokkal könnyebben rábólint a legmegdöbbentőbb, polgárpukkasztó ötletekre is. Ennek igazából örülnünk kellene, mert széles palettán tudunk válogatni, és szinte nem fenyeget a veszély, hogy beleununk a sorozatnézésbe, mert mindig találni valami izgalmas újdonságot.

Ez az új széria egy olyan világba kalauzol éppenséggel, ahol nemcsak a nők, hanem a férfiak is teherbe eshetnek. Igaz, utóbbira nagyon kevés példa van, és a főszereplő, Kentaro (Takumi Saitoh) is fintorogva nyomja ki a tévét, amikor a témában lát híradást: elvégre ő utálja a gyerekeket. Szóval el lehet képzelni, ő maga is mekkora sokkot kap, amikor egy napon rosszul lesz az irodában, és kiderül, hogy babát vár.

Igazából jókat lehet mosolyogni azon, hogy a készítők milyen ügyesen felcserélik a nemi szerepeket, és hogy ez belőlünk a képernyő előtt ülve milyen szintű feszengést képes kiváltani. Bizarr jelenetekből egyébként nincs kevés A terhes férfi első pár részében: Kentaro

hány és folyton émelyeg, a szakálla irdatlanul nőni kezd, a melléből tej szivárog. Ám, ami nyilván a leglátványosabb, hogy amint a pici elkezd növekedni, a férfi hasa is egyre nagyobb lesz.

A terhes férfi bizonyos szempontból formabontó, és jól beszól a modern társadalomnak. Kentaro reklámügynökségnél dolgozik, ahol abból élnek, hogy fiatal, nagy mellű nőkkel adnak el mindent, de amikor férfi kollégájukban látják meg a kihasználás lehetőségét, egy percig sem gondolkoznak, azonnal lecsapnak rá. Simán felépítenek egy kampányt a várandós férfi köré, aki hirtelen felkapott lesz – a hírnevét pedig arra használja, hogy sorstársainak online közösséget indítson.

Ahhoz képest, hogy egy húszperces dramedyről van szó, ami inkább mosolyogtatni próbál, mégis az elgondolkoztató részek miatt nevezhető értékes darabnak A terhes férfi. Mi nem nagyon röhögcséltünk rajta, az olyan húzások viszont ütnek benne, mint amikor Kentaro az alkalmi csajának, akivel hébe-hóba összefekszenek, elmondja, hogy babát vár tőle. A nő úgy kiborul, ahogy a legtöbb férfi tenné, amikor hasonló, váratlan hírt kap. Emellett képbe kerülnek Aki konzervatív szülei is, akik ellenzik az egészet, és nem akarják, hogy lányuk egy ilyen groteszk kapcsolatba bonyolódjon.

Érdekes ötlet egy olyan univerzum felvázolása, amelyben a férfiak besegíthetnek, és átvehetik a gyerekvállalás terhét a nőktől – a sorozatot megnézve nem csodáljuk, hogy a Netflix esélyt adott a mangaadaptációnak, mert

A terhes férfi érzékenyítés a javából.

Ami humor szorult a produkcióba, azt a főszereplő, Takumi Saitoh-nak köszönhetjük, ráadásul női partnerével, Juri Uenóval jó kémiájuk van, és egész szórakoztatóak a legvégéig. A kapcsolatukért pedig lehet izgulni, rendesen, de végső soron A terhes férfi egy kifordított románcot dolgoz fel, na és persze arra emlékeztet, hogy a társadalom képes bárkit, bármiért megbélyegezni. Úttörőnek lenni ebben az elképzelt világban sem a legkönnyebb dolog, de kellő támogatással értelmet lehet verni a gondolkozásra hajlamos emberek fejébe.

Tényleg érthetetlen, hogy miért bukott ki annyi ember ezen a sorozaton, elvégre 1994-ben készült Ivan Reitman rendezésében, Arnold Schwarzenegger és Danny DeVito főszereplésével egy hasonló amerikai vígjáték, a Junior, amit még a magyar közönség is nagyon szeretett. Ezt nézte meg amúgy felkészülésként a szerepre A terhes férfi főhőse is, és bár a két produkció nehezen összehasonlítható, megsüvegelendő, hogy Saitoh vette a fáradságot, hogy a klasszikus, nagy elődből inspirálódjon. A terhes férfi önmagában is megállja persze a helyét, és a nyitottabb gondolkozásúaknak teljesen korrekt szórakozást nyújt. Nekünk legalábbis tetszett ez a merész produkció. (7/10)

A terhes férfi magyar felirattal elérhető a Netflixen.