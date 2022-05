Megtaláltuk a világ legvidámabb filmjét az HBO Maxon

Nem sűrűn fordul elő, hogy a Rotten Tomatoes oldalán ekkora egyetértés van egy filmmel kapcsolatban. Ha ránézünk az In the Heights – New York peremén adatlapjára, erősen meglepődhetünk, hiszen mind a kritikusok, mind a mezei nézők láthatóan imádják ezt a 2021-es alkotást, mely 359 cikk alapján 94%-on áll, és pont ugyanennyire értékelték a mozifanatikusok is, csak ott 2500-nál is több értékelés alapján jött ki a 94%.

Az In the Heights – New York peremén lehet, hogy nem a világ legösszetettebb filmje, de hogy az egyik legvidámabb, az biztos. A korábban a Crazy Rich Asianst jegyző Jon M. Chu által rendezett produkció a mozikban sajnos megbukott, de az HBO Max hazai indulása óta már nálunk is megtekinthető, és erősen ajánljuk is, hogy senki ne hagyja ki.

Fotó: imdb Részlet az In the Heights – New York peremén című filmből

A történet egy Usnavi (Anthony Ramos) nevű fickóról szól, aki néhány gyereknek, Így jártam anyátokkal-stílusban adja elő egy tengerparti bódénál ülve, hogy milyen volt az élete, amikor még New York latin-amerikaiakkal tarkított negyedében, Washington Heightsban lakott.

Usnavi igazi egyéniség, nem csak a neve miatt – ami a U. S. Navyből ered, hanem mert egy apró, de hangulatos boltot üzemel a metropoliszban. Az In the Heights – New York peremén legtöbb karakterét itt látjuk először a 10 perces bevezetőben, ami alapján rögtön kiderül, hogy igazi jókedvbomba lesz az előttünk álló két és fél óra.

A produkció Lin-Manuel Miranda 2005-ös Broadway-darabját dolgozza fel, ennek megfelelően rengeteg benne az éneklés, a tánc. A legtöbbször a sztori a zenei betéteknek köszönhetően gördül előre, de ezért picit sem vagyunk mérgesek, mert fülbemászóak a dallamok, a koreográfia szemet gyönyörködtető és kreatív – így azok sem fogják a falhoz vágni a távirányítójukat, akik gutaütést kapnak a modern musicalektől.

Ha lefejtjük az In the Heights – New York peremén című filmről a színes-szagos vázat, az életigenlés, a forróvérű tempó, és a sok mosolygás mögött azért tragikus életutakra lelünk. Nem is kell messzire mennünk: a főszereplő, Usnavi azon tépelődik, hogy visszaköltözzön-e a Dominikai Köztársaságba, hogy az apja egykori kocsmáját felújítsa. Eközben viszont a szíve az amerikai nagyvárost is nehezen engedi el, hiszen a kedves boltos beleszeret a divatiparba betörni vágyó, karakán műkörmösbe, Vanessába (Melissa Barrera). Kettejük közt legalább olyan jó a kémia, mint a film másik szerelmes párja, Benny (Corey Hawkins) és Nina (Leslie Grace) közt, akik közül egyértelműen utóbbi az izgalmasabb karakter – a lány ugyanis a nagyhírű Stanford Egyetemen nem találja a helyét, miközben az apja már mindenét eladja, hogy legalább a gyerekből legyen valami.

Fotó: Warner Bros / IMDb

Menni vagy maradni? Ez az In the Heights – New York peremén legfontosabb kérdése, amely a kívülállóság mellett előszed olyan kemény témákat, mint az illegális bevándorlás, és terítékre kerül az is, hogy az előrehaladott 21. században bizony kevesen vannak, akik száz százalékig biztosak lennének benne, hogy hol a helyük a világban.

A musicalek esetében sokszor aggodalomra ad okot, hogy a a 120 percnyi állandó éneklés-táncolás nem válik-e fárasztóvá. Nem fogy-e ki a lendületből az őrült nagy pörgés? Az In the Heights – New York peremén ebből a szempontból is jól teljesít, simán végigvigyorogja az ember. Kétszer üt komolyabban szíven a sztori, és ezek közül csak az egyik drámai fordulat. Mondjuk az nagyon működik, mert abban a 2-3 percben elhallgat minden zene, teljes csend lesz – egy ilyen kavalkádban pedig nagyon feltűnő, amikor elnémul egy picit New York. Mert még jobban átérezhető, hogy annak a bizonyos eseménynek nagy hordereje van, de persze nem lőjük le, távol álljon tőlünk a spoilerezés.

Lin-Manuel Miranda remek dalai és szövegei, Jon M. Chu egyedi látásmódja, és a nagyszerű szereplőgárda igazi mesterhármast eredményez. Az In the Heights – New York peremén pedig az elmúlt évek egyik legjobb zenés filmje, ott a helye a tick, tick... BOOM! és az új West Side Story mellett, de még ezekhez képest is sokkal könnyedebb, befogadhatóbb: a jó idő közeledtével igazi nyárra hangoló film. Ha pedig valaki életében először szánná rá magát, hogy musicalt nézzen, akkor szerintünk az In the Heights-szal kezdjen. Igazi kapudrogról van szó, ami után az ember könnyen rákaphat a műfajra. (8,5/10)

Az In the Heights – New York peremén szinkronnal és magyar felirattal elérhető az HBO Maxon.