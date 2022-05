2005 legszexibb nője kertvárosi szörnyeteggé változik új sorozatában, kötelező látni

Mindig izgalmas, amikor egy színész látványos testi-lelki átalakuláson megy keresztül egy új szerep kedvéért. Matthew McConaughey-től, Christian Bale-től, Jared Letótól vagy éppen Natalie Portmantől már megszoktuk a dolgot. Attól a Jessica Bieltől azonban, akit az Esquire 2005-ben a világ legszexibb nőjének választott, teljesen váratlanul hat, hogy a széplány szerepkört maga mögött hagyva, véres kezű kertvárosi feleségként látható a Hulu új minisorozatában.

A Candy május 9-től öt, egymást követő estén futott végig az amerikai streamingszolgáltatón, ami némiképp meglepő húzás, de legalább nem kellett sokat várni a folytatásra. A történet 1980-ban veszi kezdetét, melynek középpontjában egy a főállású anyaság szerepkörével szenvedő asszonyság, Betty (Melanie Lynskey), az éppen munkaútra induló férje, Allan (Pablo Schreiber), na és a szomszédságban lakó Candy Montgomery (Jessica Biel) állnak.

A készítők nem lacafacáznak sokat, rögtön az első részben elsütik a csattanót: Bettyt meggyilkolják, és nagyon egyértelműnek tűnik, hogy Candy volt a tettes.

A szériát a valóság ihlette, true-crime thrillerről van szó, de a tálalás olyan aprólékos, hogy azoknak is érdekes lehet megismerni a sztorit, akik már hallottak a bűntényről. Tippre amúgy idehaza utóbbiból nem akad túl sok.

Jessica Biel az első jelenettől kezdve, amikor a férjének, Patnek (Timothy Simons) előad egy tanmesét, hátborzongató. Túlméretezett szemüvegével, bebodorított hajával Candy Montgomery karaktere a frászt hozza az emberre. Erre rátesz egy lapáttal az is, hogy az első egy óra alapján fogalmunk sincsen, hogy mi motiválhatta az asszonyt arra, hogy ennyire véres gyilkosságra adja a fejét. A rejtély-faktor szépen felkorbácsolja az ember kíváncsiságát. Még úgy is, hogy az öt részes szezon itt-ott azért akadozik.

A címszereplő mellett az egész szereplőgárda kitesz magáért, főképp az a Melanie Lynskey, akit rettenetesen megkedveltünk a Yellowjacketsben. A színésznő itt is hasonló figurát hoz, egy életunt, megkeseredett asszonyt. Egy igazi antipatikus személyiséget, aki legalább annyira el van törve, mint Candy – épp ezért hasonlóképp élményszámba megy a személyiségének kibontása. A produkció visszaugrik ugyanis az időben, hogy alaposan kifejtse a bűntény előzményeit. Ez sokak számára időhúzásnak tűnhet, de végeredményben még tragikusabbá teszi Betty sorsát.

Bár a női főszereplők viszik a prímet, Paul Schreiber zaklatott játéka is kell az elején ahhoz, hogy ennyire feszült legyen a felütés, a Halo Master Chiefje bizonyítja is, hogy ért a drámázáshoz – csak ehhez értelmes szkript kell neki, nem úgy, mint a Magyarországon forgatott sci-finél.

A Candyben amellett, hogy a karaktereket szépen felépítik, a körülöttük tomboló 80-as évek hangulata is ritkán átélhető módon elevenedik meg.

Kezdve azzal, hogy Montgomeryék az elején milyen izgatottak, hogy végre megnézhetik A Birodalom visszavágot a moziban, egy csomó Star Wars-poénkodás elhangzik a szériában, emellett erős utalásokat kap a Ragyogás, és a Psycho is többek között. Hiába tragikus a cselekmény, ezeken mégis jókat mosolygunk, és a szereplők emberibbé válnak azáltal, hogy tudjuk róluk mondjuk, hogy ők is fanatikusan odavannak Darth Vaderért és a messzi-messzi galaxisért.

Néha jó nagy kontraszt van ebben a sorozatban, mert a nyugodalmas, amerikai kertvárosi élet szembekerül a kegyetlen gyilkossággal, ami a tökéletes fehér kerítés mögött megy végbe. A kissé bizarr élményt pedig a betétdalok is felturbózzák, amik feltűnően túl könnyedek – ezzel még gyomorforgatóbbá varászolják Candy bűntettét.

A végén nekünk elmaradt a katarzis, a második felére ugyanis a Candy lufija picit kipukkad. De az addig vezető út tényleg nagyon groteszk, és hátborzongató. Sokadjára is a hideg futkos a hátunkon, hogy egy egyszerű, templomba járó háziasszony is így bekattanhat, és egyik napról a másikra ölhet. Jessica Biel és Melanie Lynskey játékát elnézve nehéz dolga lesz az HBO Maxnak, hogy ezt a feldolgozást übereljék. Merthogy ők is nekimennek Candy Montgomery sztorijának, Love and Death címmel megcsinálják a saját verziójukat, ami még 2022-ben képernyőre kerül, csak ott Elizabeth Olsen és Lily Rabe lesznek a főszereplők.

7,5/10