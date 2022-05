Betegre röhögtük magunkat a Jackass legújabb netflixes különkiadásán

A Jackasst valószínűleg senkinek sem kell bemutatni, Johnny Knoxville és csapata fogalommá vált idehaza is.

Ők azok az őrült és bevállalós fickók, akik a kamerák előtt simán összetörik egymást és magukat – közben pedig kikacsintgatnak a nézőkre, hogy élvezitek még, vagy egy kicsit azért már ti is rosszul vagytok?

Már a 2000-től vetített, három évadot megért Jackass-sorozatot is jellemezte a lehető legtöbb határ feszegetése. Az MTV nem győzött koppintgatni a készítőgárda fejére, hogy ezt meg azt meg amazt már nem illene tévéképernyőre küldeni. Amikor a szériát elkaszálták, a Jackassben még bőven volt erő, nem is csoda, hogy spin-offokkal és mozifilmekkel igyekeztek a bevásárlókocsikkal bokorba szaltózó jackasses srácok vinni tovább a saját örökségüket.

Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a negyedik filmet, a Mindörökké Jackasst (Jackass Forever) valamiért a magyar mozik nem vetítették le. Pedig az egyébként helyenként szuperlátványos és elképesztően beteg produkció nagyot kaszált a pénztáraknál, nyolcvanmillió dollárt hozott be tízmilliós büdzséje ellenében. Sokak szerint ez lett minden idők legütősebb Jackass-filmje, a jó fogadtatáson felbuzdulva a Paramount+ még egy új Jackass-tévészériát is berendelt.

Magyarországon viszont a rendes Jackass-film nem debütált széles körben, helyette a Jackass 4.5 kapott rendes premiert, amely a Netflixen érhető el május vége óta. Már az első, 2002-es rész óta tradíció, hogy az olyan kimaradt jeleneteket, amelyeket a stúdió túl extrémnek, gyomorforgatónak, szexuálisnak vagy egyéb okok miatt nem vászonra illőnek talál, összegyúrják egy iksz és feledik részbe, és így adják ki.

A Jackass 4.5 ennek megfelelően nem túl visszafogott, annyira beteg, hogy az egyik pillanatban még önfeledten röhögünk rajta, aztán hirtelen túl sok lesz, legszívesebben kinyomnánk a fenébe a tévét és a saját szemünket is. Mire gondolunk pontosan?

Nos, az eleje, amikor a szereplők letolt gatyával töltenek csípős szószt a seggükbe, még az óvatosabb mutatványok közé tartozik. Valamiért a jackassesek meg vannak győződve a mai napig arról, hogy ha heretörő és péniszre veszélyes dolgokat csinálnak, az irtó vicces. Szerintünk lehet, hogy inkább csak a képernyő előtt ülőket akarják kiakasztani az altesti humorral, de a dolog működik. Egy idő után tényleg fárasztóvá válik a sok péniszlobogtatás a képernyőn, pedig nagyjából hatvan perc környékén szabadulnak el a dolgok úgy igazán, és akkor van még hátra úgy harminc.

Konkrétan Egy ponton a szereplők közül szinte mindenki elhányja magát, olyan undorító dolgot csinálnak. Nem lőnénk le, de mi se bírtunk odanézni.

Johnny Knoxville-ék nem csoda, hogy a jól bevált arcok mellé kerestek fiatal tagokat, és szerencsére az új emberek jól is illeszkednek a csapatba. Nyilván megint elhangzik, hogy ha egyáltalán elkészül, a koronavírus-járvány által is megtépázott Mindörökké Jackass lesz a formáció utolsó közös projektje... De erről a kijelentésről ugye mindig kiderül, hogy elhamarkodott. A berendelt Jackass-sorozat pedig azt mutatja, hogy a jackasseseket nem most láttuk utoljára együtt.

A Jackass 4.5-ben a sok ökörködés, pucérkodás, hányingerkeltő mutatvány és őrülten veszélyes stunt mellett van valami báj is. Ez legfőképp annak a dokumentarista jellegnek köszönhető, hogy két jelenet között a jobbára hiányos fogsorral rendelkező szereplők a kamerába beszélnek, és elmondják, hogy bizony, néha ők is megrettennek azoktól a dolgoktól, amiket bevállaltak.

Ezeknek a fickóknak azonban – hiába középkorú a többségük – még mindig őszinte az arcán a vigyor, amikor nyakon öntik őket húsz liter lóondóval. Valószínűleg mind őrültek, de ezért szereti őket a közönség még 2022-ben is.

6,5/10

A Jackass 4.5 magyar felirattal elérhető a Netflixen.

A Meta továbbra is korlátozza az Index Facebook elérését, így hiába követ minket, híreink nem követik Önt. Facebook-videón mutatjuk, mi lehet ennek az egyik ellenszere, de ha első kézből akar értesülni a legfontosabb hírekről, töltse le az applikációnkat az App Store-ból vagy a Google Playből, illetve kövesse Twitter-csatornánkat!