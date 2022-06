A nagy Disney-kvíz – szuperhős, jedi lovag vagy mesefigura lenne? Most megtudhatja!

Június 14-én hazánkban is elstartol a The Walt Disney Company streamingszolgáltatása, a Disney+, amely a Disney, a Star Wars, a Marvel, a Pixar, a National Geographic és Star tartalmak digitális otthona lesz. Mielőtt a csatorna végleg odaszegezné a képernyő elé, töltse ki kvízünket és járjon utána, ön ki lenne a Disney-univerzum felejthetetlen karakterei közül?

Milyen lehetőségek lakoznak bennünk valójában? Honnan jöttünk és hová tartunk? Kik vagyunk: jók vagy rosszak, hősök vagy gonosztevők? Olyan kérdések ezek, amelyek a kezdetek óta foglalkoztatják az emberiséget, a válaszok azonban soha nem könnyűek, és talán nem is fekete-fehérek. Nem is véletlen, hogy történeteink, meséink hősei is egyfajta önismereti utat járnak be; kalandjaik, kihívásaik, nehézségeik és győzelmeik a személyiségük fejlődésének diadala is, élményeik pedig minket is segítenek eligazodni abban, hogy milyen erők és gyengeségek rejlenek bennünk.

A Disney csaknem száz éve tár elénk olyan hősöket, akik generációkat kötnek össze, és izgalmas, átélhető, néhol vicces, néhol megható módon kápráztatnak el minket felejthetetlen történeteikkel. Ráadásul már nemcsak a mindenki által klasszikusként ismert és kedvelt mesék, családi filmek és rajzfilmek alkotják a repertoárt, hiszen immár többek között a Star Wars- és a Marvel-univerzum is része a nagy Disney-családnak, amelyet idén június 14-től streaming formájában is élvezhetünk, hiszen ekkor startol Magyarországon is a Disney+ szolgáltatás.

Annak érdekében, hogy egy kicsit még jobban ráhangolódjunk a következő hetek hajnalig tartó streamingmaratonjaira, összeállítottunk egy izgalmas személyiségkvízt, amely kitöltése után kiderül, melyik ikonikus Disney-karakter áll hozzánk a legközelebb, és még talán egy izgalmas önismereti utazáson is részt vehetünk a segítségével.

