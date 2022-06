Egymás vérét szívják a lányok a Netflix új vámpírsorozatában

A 2000-es évek vége egyértelmű, hogy a vámpírokról szólt, nem elég, hogy ekkortájt mutatták be a mozik az első Alkonyat-filmet, a CW-n elindult a hasonló kategóriában mozgó Vámpírnaplók is. Előbbiben a Kristen Stewart által játszott Bella szeretett bele egy elérhetetlennek tűnő, sápadt vérszívóba, a Robert Pattinson-féle Edwardba, míg utóbbiban egy Elena (Nina Dobrev) nevű tinilány került két vámpírfivér bűvkörébe. Ha mindez nem lenne elég, az HBO is indított egy vámpíros horrorsorozatot, a True Bloodot, amely már inkább 18+-os volt, rengeteg vérgőzös és szexuálisan túlfűtött jelenettel telipakolva.

A Netflix új sorozata, Az első áldozat (First Kill) elég nosztalgikus, már abból a szempontból is, hogy rögtön a főcímben Bellát és Edwardot emlegetik. Az alapfelálláson azonban nagyot csavar ez a modern és szappanoperásra vett Rómeó és Júlia-történet, merthogy itt Júlia igazából vámpír, és különben is a lányokat szereti.

A történet főszereplője Juliette (Sarah Catherine Hook), aki első ránézésre tényleg közelebb áll az Alkonyat hősnőjéhez, mint a Vámpírnaplókban látott Elenához. A lány nem találja a helyét, egyetlen barátja van csupán a suliban, akire támaszkodhat. Szüksége is van segítségre, mert Juliette-et migrének gyötrik, ilyenkor majd elszédül, de beszedve fura piruláit, szinte azonnal jobban lesz. Na igen. Juliette egy jó kislány, nem akarja mások vérét szívni, ezért a True Blood ötletét kölcsönözve inkább „szintetikus vért” fogyaszt.

Talán ennyiből is látszik, hogy Az első áldozatba nem szorult túl sok eredetiség. Máshonnan kölcsönzött elemekből építették fel az egészet. Persze, csak ha nem számítjuk azt a tényt, hogy Juliette egy kezdő szörnyvadász lányba, Calliopéba (Imani Lewis) szeret bele, akinek a teljes famíliája rá van gyógyulva, hogy bestiákat öldössön 0–24.

A két lány, Juliette és Cal kapcsolata nem indul egyszerűen, az első csókcsatájuk azzal végződik, hogy egymás életére rontanak, előkerülnek az agyarak és a kések, és a vér is folyik rendesen.

Azt nem lőnénk le, hogyan halad tovább a történet, de maradjunk annyiban, hogy a pilothoz hasonlóan a folytatásban is nagy szerephez jut Juliette és Cal családja. Előbbiben jó viszontlátni a Lost és a V színésznőjét, a rideg vámpíranya szerepében tetszelgő Elizabeth Mitchellt és az egykori Nickelodeon-sztár Gracie Dzienny is jól hozza a csábító nővért. Míg Cal részéről legfőképp fivérei lopják a show-t, akiket nagyon egyértelműen az Odaát inspirált.

Az eredeti novella írója, V. E. Schwab, aki a tévéadaptációt is jegyzi, fiatalkora kedvenc sorozataiból inspirálódott, ez nagyon tiszta. Ha hasonlítgatnunk kéne viszont, nemcsak a forgatókönyv tekintetében marad el – mondjuk – a Winchester tesók történetétől a Netflix új vámpírdrámája, hanem látványban is. Bár nosztalgikusak, nem mutatnak jól Az első áldozatban felbukkanó szörnyetegek, szinte leesnek a képernyőről, picit sem érezzük azt, hogy na, ez hoz egy 2022-es szintet.

A produkciót legfőképp a két főszereplője menti meg attól, hogy ne süssük rá, hogy silány középszer. Ilyet még tényleg nem láttunk, hogy vámpír és szörnyvadász között alakul ki se veled, se nélküled románc. Bár Juliette és Cal láthatóan vonzódnak egymáshoz szexuálisan, a neveltetésük és a családjuk mind ezer indokot sorakoztatnak fel, hogy miért kellene inkább kinyírniuk a másikat.

A Netflix új vámpíros sorozatát egyértelműen tini nézőkre szabták, és azokra, akik visszasírják a Vámpírnaplókat, az Odaátot, vagy picit visszább kanyarodva – mondjuk – a Buffyt. A hangvétel ezekhez hasonló, a párbeszédek ponyvák, túl sok a jelenetek alá erőltetett popzene, ám egy-két alakítás és a nem hétköznapi szerelmi szál miatt szerintünk érdemes végigpörgetni ezt a nyolc részt. Nem váltja meg a világot Az első áldozat se, de félig komolyan vett Alkonyat-fanfictionként néha elég szórakoztató.

6/10

Az első áldozat (First Kill) szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.