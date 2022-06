Majdnem infarktust kaptunk, olyan izgalmas sorozatot találtunk az HBO Maxon

A torony (The Tower) című brit minisorozat már az alapvetésével felkeltette az érdeklődésünket: a történet középpontjában egy Sarah Collins nevű nyomozónő és kollégája állnak, akik egy hátborzongató esethez érnek ki. Egy veterán rendőr és egy tizenéves líbiai lány holtteste hever a londoni Portland Tower lábánál. A torony tetején a zöldfülű Lizzie Adama és egy kisgyerek remegnek, míg a rendőrnő főnöke idegesen üvöltözik.

A széria két főszereplője előtt adott a feladat: felderíteni ezt a kicsit sem hétköznapi balesetet. Ha egyáltalán balesetről van szó, és nem valami szövevényes bűntényről, amelyben csúnyán benne van a helyi rendfenntartók keze is.

Gemma Whelan már a Trónok harcában is az emlékezetesebb mellékszereplők közé tartozott. Yara Greyjoy úgy lovagoltatta az örömlányokat az ölében, hogy azt bármelyik westerosi lord megirigyelte volna, és még fivérétől, a rámenős Theontól sem esett kétségbe a nő az első, meglehetőségen kínos találkozásukkor. A színésznőnek már akkor jól állt ez a mondhatni fiús szerep. A toronyban pedig valami nagyon hasonlót hoz, csak mellvért helyett inget és kosztümöt visel. Apró spoiler: itt is ugyanolyan jól áll neki.

A rendőrös produkciót június 12-én mutatta be a hazai HBO Max, hetente jönnek az új részek, és most vasárnap már le is zárul a szezon. Sajnos, tesszük hozzá, mert a forgatókönyvírók az eddig látott két epizód alapján olyan szövevényes sztorit írtak, amit még a Drót alkotója is megirigyelhetne. Ez a nyomozós téma a briteknek mindig jól ment, emlékezzünk csak az Idris Elba-féle kőkemény Lutherra, a Testőrre, a Broadchurchre vagy éppen a Sherlockra. A torony simán hozza azt a szintet, mint a felsoroltak. Sőt, rövid és frappáns tálalása miatt talán túl is tesz rajtuk.

Az események két szálon haladnak: az egyiken a már említett Sarah (Gemma Whelan) igyekszik a végére járni, hogy miért vihette magával a líbiai bevándorló Farah (Lola Elsokari) a szomszéd kissrácot magával a Portland Tower tetejére, és mi vezetett ahhoz, hogy végül a veterán rendőr, Hadley (Nick Holder) lelte halálát aznap a lánnyal együtt. Általában nem szeretjük, amikor az írók rengeteg flashbackkel szórnak meg egy sorozatot, de itt nagyon jól működik, hogy látjuk Lizzie Adamát (Tahirah Sharif), hogy miképp alakul a múltban a kapcsolata társával, Hadley-vel, és hogyan válik a rendszer áldozatává a pályakezdő rendőrnő.

Ebben a sorozatban ugyanis a rendőrség falain belül dübörög a korrupció, a szexizmus, a rasszizmus és minden egyéb fajta kirekesztés.

A rossz helyzet eredménye ez a kettős halál is, amit ritka izgalmas módon fejtenek vissza a főszereplők. Hogy egy pillanatra se legyen nyugtunk a képernyő előtt, a tragikus eset utójátéka sem egyszerű: Farah apja nem működik együtt a hatóságokkal, Lizzie-nek nyoma vész, a rendőrök pedig összezárnak, mintha valamit rejtegetnének a DSI nyomozói elől.

A tempó elég kimért, de arra, hogy lassan hömpölyögjön a cselekmény, egyszerűen esély sincs. Mivel az évad mindössze három részből áll. Gemma Whelan karizmája és vehemens stílusa élményszámba megy A toronyban, egy olyan modern és mégis klasszikusan brit procedurális dráma a végeredmény, amiből örülnénk, ha sokkal több eljutna hazánkba. Mert szépen látszik belőle, hogy ezt a rendőrös témát igenis lehet feszülten, üresjáték és mindenféle felesleges sallang nélkül művelni.

A torony eredetileg az ITV-n mutatkozott be, még tavaly novemberben. Érdemes tudni róla, hogy Kate London Metropolitan-trilógiájának első könyvét adaptálja, így benne van a pakliban, hogy a hátralévő két regényt is feldolgozzák. Mi nagyon értékelnénk, nem számítottunk rá, hogy egy ennyire szövevényes sorozatot kapunk az HBO Maxtól, így rögtön a nyár elején.

8/10

A torony magyar felirattal elérhető az HBO Maxon.