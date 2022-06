Kegyetlenül ijesztő lett ez az új horrorfilm, többször is halálra rémültünk rajta

A Fekete telefon (The Black Phone) nem egy kedves film. A történet a 70-es évek végének Amerikájába kalauzol, egy kisvárosba, ahol egy Portyázó névre keresztelt titokzatos idegen borzolja azzal a lakók kedélyeit, hogy kisgyerekeket rabol el. Senki sem tudja, ki az. Mik a motivációi. Egyáltalán hogy csinálja feltűnés nélkül ezt az egészet – de öt fiatal fiúnak már nyoma veszett. A konszenzus pedig az, hogy valószínűleg nem is kerülnek elő már élve.

A rendező, Scott Derrickson letett már ezt-azt az asztalra, ő jegyezte a rendkívül emlékezetes, mára kultikussá vált Sinistert és az Ördögűzés Emily Rose kedvéért című horrorfilmeket, majd tett egy kis kitérőt a Doctor Strange-dzsel, mielőtt visszatért volna ahhoz, amihez ő igazán ért: a rémisztgetéshez.

Fotó: Universal Pictures / Youtube

A film nem kezd túl biztató módon, mert az alapfelállás elég klisés, az első harmad egyértelműen a Fekete telefon leggyengébb része. Megtesszük a kötelező köröket azzal, hogy összeismerkedünk a főszereplővel, a kissé mulya Finney-vel (Mason Thames) és cserfes húgával, Gwennel (Madeleine McGraw), akik az iskolában néhány erőszakos hülye gyerek miatt küszködnek, otthon meg alkoholista ex-katona apjuk elől futhatnak, aki folyton a szíjjal üti őket.

Aztán jön a „váratlan” fordulat, Finney-t is utoléri a sorsa, berángatja a fekete furgonjába a rém. A Portyázó olyan, mintha egy átlag Stephen King-regényből ugrott volna elő. Az összehasonlítás nem alaptalan, a filmet nézve sokszor eszünkbe juthat az Az bohóca, Pennywise.

A filmnek alapul szolgáló novellát King fia, Joe Hill jegyezte, aki hiába váltott nevet, és igyekszik híres felmenőjétől többnyire függetlenül alkotni, mégis lerí róla, hogy a híres fater munkássága alaposan befolyásolta az ő művészetét is.

A hosszú altatás az elején arra jó, hogy az első jumpscare-től úgy ugrunk fel a székben, mintha az áram vágott volna belénk. A Fekete telefon a forgatókönyvet tekintve nem túl kiemelkedő, mégis az év horrorfilmje eddig. Egyrészt a gyerekszereplők miatt, akik másfél óra alatt legalább annyira szerethetővé válnak, mint a Stranger Thingsben a kölykök. Legfőképp a lánytesó, Madeleine McGraw lopja a show-t, ő elképesztően jófej végig, de Mason Thames is hozza a kötelezőt a Portyázóval dacoló Finney szerepében. Egyszerűen képtelenség nem drukkolni a kisfiúnak.

Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy a készítő a főgonosz ijesztő maszkjába bújó Ethan Hawke-ot többször is figyelmeztette, hogy ez nem az a tipikus szerep, amit ő vállalni szokott... szóval érdemes kétszer is meggondolnia, hogy igent mond-e arra, hogy szadista, borderline pedofil gyerekrablóként láttassa magát a világgal. Szerencsénk, hogy a legutóbb a Holdlovagban látható színészlegendát nem sikerült eltántorítania a direktornak, mert bár alig látjuk az arcát, a karaktertől így is többször levert minket a víz.

Láttunk olyan véleményeket, melyek azt sérelmezték, hogy a Portyázó nem kapott tragikus előzménysztorit, nem derült ki, mi készteti a rémes gyerekrablásokra. Szerintünk jobb ez a megoldás, hogy homályban hagyták a főgonoszt, mert így az az üzenet, hogy bizony a világ egy sötét hely, és vannak benne olyanok, akiket egy dolog éltet: a pusztítás.

Ha manapság beül az ember egy horrorfilmre, két dologra számíthat. Vagy azzal próbálják eladni a dolgot, hogy végtelen mennyiségben fröcsög a vér, omlanak a belek és szakadnak a végtagok. Vagy pedig minden második jelenetben csattogtatják a készítők a jumpscare-eket. Na, a Fekete telefon ebből a tekintetből is eltér az átlagtól,

itt a rémisztgetés ritkán jön, de akkor legalább váratlanul, és épp emiatt volt ránk akkora hatásuk ezeknek a snitteknek, hogy ha legalább háromszor nem állt meg a szívünk az ijedtségtől a Fekete telefon nézése közben, akkor egyszer sem.

A történetből a természetfeletti sem marad ki, és szerencsére sikerül ezt az elemet is elegáns módon beépíteni a Fekete telefonba. Nem kellenek mindig CGI-bestiák és sokmilliós költségek ahhoz, hogy a szellemektől felálljon az ember hátán a szőr, és libabőrözzön perceken keresztül.

Az előzetese alapján nem gondoltuk volna, hogy a Fekete telefon ennyire maradandó élményt nyújt majd. Igaz, hogy a bevezetés nagyon tipikus, ám a színészek mind kihozzák a maximumot a rájuk bízott karakterekből. A vizualitását tekintve a produkció nyomasztó, és klausztrofób, jól játszik a rendező a terekkel. Mi is végig úgy érezzük magunkat, mintha Finney-vel együtt be lennénk zárva a Portyázó hangszigetelt pincéjébe. A Fekete telefon thrillerként is megállja a helyét, mert a kétségbeesés szinte észrevétlenül telepszik ránk. A jól használt retro zenéket is lassan felváltják az idegesebb dallamok, így a végére könnyen azon kaphatjuk magunkat, hogy úgy szorítjuk a karfát, hogy az ujjaink ellilulnak.

Egy dolog biztos, rég nem láttunk már annyira szemét főgonoszt, mint a Fekete telefonban, és rég szorítottunk már ennyire azért, hogy egy szemétláda bukjon el.

8/10

A Fekete telefon jelenleg is látható a magyar mozikban.