Kínzással is felér, annyira tré lett a Netflix új akciófilmje

Ilyen az, amikor számítógép írja egy film forgatókönyvét? A torontói embernél (The Man from Toronto) kevesebb ihlettel rendelkező akcióvígjátékot rég nem láttunk. Tényleg, alig van ebben a történetben valami, ami meg tudja lepni az embert. A haverfilmeknek mindig is megvolt a maguk közönségük, ha nagyon messzire akarunk visszamenni, akkor Bud Spencer és Terence Hill bármelyik közös projektjét emlegethetjük, de ezen a vonalon haladt a Bad Boys, a Halálos fegyver, és még sorolhatnánk a klasszikusokat napestig.

A haverfilmek jól bevált és unalomig ismételt receptje, hogy egy balfék és egy menő csávó összefognak, mert a körülmények úgy kívánják, és a másfél-két órás játékidő alatt összerázódnak, lenyomják az ellenségeiket, és mindketten jellemfejlődve jönnek ki a kalandból.

Na, A torontói ember pont ez. Se több, se kevesebb. Az egyik szálon Kevin Hart karakterét, a csetlő-botló Teddyt ismerjük meg, akit éppen kirúgnak az edzőteremből, ahol dolgozik – mert marketingesként elfelejti a szórólapokra ráírni a hely elérhetőségét. Szóval, nem ő a legkompetensebb alak a világon. Ráadásul elég balszerencsés is… miután elnéz egy házszámot, belebotlik egy pincében zajló kínzásba. Ő lenne az utolsó, akiből kinézzük, de Teddy ráadásul valahogy elhiteti a rosszfiúkkal, hogy ő a torontói ember, a legendás aszaszin, akitől mindenki retteg.

A helyzet akkor kezd el tovább bonyolódni, amikor a színen feltűnik az igazi bérgyilkos – és ők ketten kénytelenek összefogni. Döbbenetes fordulat, nem? Míg Kevin Hart végig borzasztóan játszik, addig legalább Woody Harrelson egész jó ellenpólusként szolgál. Érdekesség, hogy eredetileg A torontói ember szerepére amúgy Jason Statham szerződött le, aki hat héttel a forgatás megkezdése előtt kiszállt a projektből, mert túl bugyutának tartotta.

Harrelson a maga 60 évével talán egy kicsit túlkoros már az ilyen bohóckodáshoz, viszont kellően tehetséges ahhoz, hogy még egy ilyen melót is simán, rutinból lehozzon. Mondjuk eléggé kilóg belőle felfelé, Pedig itt még csak nem is próbálkozik.

A film főszereplői között a poénkodás – legfőképp Kevin Hart miatt – egyáltalán nem működik. Egyetlen lelkizős párbeszéd van, amelyre azt mondanánk, hogy egészen jól ül. Illetve ezenkívül a végén, a nagy verekedős-lövöldözős, mindent lezáró akciójelenetet rakták még össze kreatívan. A maradék, vagyis A torontói ember 90 százaléka azonban úgy rossz, ahogy van.

Kínozni lehetne ezzel a filmmel.

Vannak, akik az ehhez hasonló produkciókban direkt figyelik a bakikat. Mi nem szoktuk, de még így is feltűnt, hogy az egyik snittben csúnyán eltört Teddy csuklója. Aztán a következő jelenetben már pattant is fel a karakter, mintha semmi baja nem lenne. Egyszerűen elfelejtették a készítők, hogy mi volt nagyjából másfél perccel korábban. Nagyon gáz, fogtuk a fejünket rajta.

A rendező, a korábban a Sokkal több, mint testőr című filmet tető alá hozó Patrick Hughes nemcsak Woody Harrelsont tékozolta el – Kevin Hartra ezt nem mondhatjuk, mert tőle nagyjából ennyi az elvárható –, hanem megtette ugyanezt a mellékszerepben felbukkanó Kaley Cuocóval is. Pedig Cuoco A légikísérőben bizonyította, hogy nagyon ért a komédiázáshoz, a butuska szomszédlány szerepkörét sikeresen levetkőzte magáról (Agymenők, ugye)… ám a Netflix filmjében vele se tudtak semmi értelmeset kezdeni. Harrelson és közte még annyi kémia se volt, mint a két „haver” között.

Ezt megúsztuk? A torontói embert 2020 végén mutatta volna be a Sony Pictures a nagyvásznon, ám a koronavírus-járvány közbeszólt. Többször is elcsúsztatták a premiert, hogy aztán a Netflixen kössön ki a produkció. Jobban jártunk, mert egy mozijegy árát nem éri meg a film. Streamingen elfér, bár elég meglepő, hogy behúzta az első helyet a Netflix napi toplistáján, és ott is trónol már napok óta – legalábbis a cikk írásának pillanatában. Valószínűleg a nagy nevek behúzzák a nézőket a csőbe, de kötve hinnénk, hogy ezt rajtunk kívül sokan végigszenvednék. Tipikusan 20-30 perc után a többség kinyomja a fenébe típusú alkotásról van szó, amire tényleg kár az időt pazarolni.

5/10

A torontói ember szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.