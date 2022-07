A Netflix most megmutatta a károgóknak, még mindig tud nagyot alkotni

Az eddig megszokottaktól eltérően a Netflix ezúttal két adagban tette közzé a Stranger Things negyedik évadát. Az első hét részben, mely május 27-én vált elérhetővé, megkaptuk Eleven igazi eredettörténetét, meg egy olyan komplex és izgalmas főgonoszt emellé Vecna személyében, akire már most azt mondanánk, hogy ő korunk Darth Vadere. Joyce-ék a szovjetekhez mentek mentőakcióra, míg a többi kölyök azért izzadt, hogy Hawkins nehogy Pokolfalvává váljon.

Itt vette fel a július 1-jén debütált utolsó két rész a fonalat, melyek igazán grandiózus felvonások lettek. Az első másfél órás játékidővel kecsegtetett, míg az évadzáró két és fél órás lett, ami mozifilmes hossz, és bizony adott is akkora élményt, mint egy átlagos nyári blockbuster, nagyon sajnáljuk, hogy nagy vásznon nem nézhettük meg. Igényünk, az lett volna rá.

A Netflix előtt le a kalappal, a Stranger Things 4 fináléjába több különleges effektet gyömöszöltek bele, mint amennyit az előző etap nyolc részében összesen láthattunk. Ennyit a károgókról, akik a Netflix végnapjait kezdték el prognosztizálni a streamingszolgáltató első negyedéves eredményei alapján. A piacvezető megmutatta, hogy még mindig tud emlékezeteset alkotni.

A két új epizód közül az elsőnek elég felvezetésszaga lett. A Hawkinsban garázdálkodó Vecnának ugye nincs rendes kihívója, ezért valahogy el kell helyezni a bábukat a sakktáblán. Így az írók kisvártatva, némi küzdelem után kiszabadítják Elevent (Millie Bobby Brown) a föld alól, aki csatlakozik a többiekhez, és elindul, hogy lerendezze egyszer s mindenkorra a Tótágas rémségeit. A „Papa” című rész kötelező köröket tesz meg, de kapunk egy kis látványos akciózást, ahol egy helikopterrel kerül összetűzésbe a kopasz leányzó.

Félelmetes belegondolni, de ott tartunk, hogy egy átlagosabb Stranger Things-rész is simán hozza egy amerikai akciófilm színvonalát. Még akkor is, amikor igazából töltelékről van szó, ami a nagy bummot felvezeti.

A gyengélkedő harmadik szezont elnézve álmunkban sem gondoltuk volna, hogy a folytatásra így magához tér ez a sorozat. Pedig a színészek ígérgették, hogy most aztán van ideje a kreatív csapatnak arra, hogy alapos munkát adjanak ki a kezeik közül, és tényleg… de most tényleg ütni fog a Stranger Things. A kor emberében viszont annyi cinizmus van már 2022-re, hogy csak legyintünk: „Na persze! PR-duma, nem lesz itt semmi, itt az ideje temetni ezt a szériát is.” Ezúttal nem volt kamu az ígérgetés.

A Stranger Things 4 fináléja talán az eddigi legjobb sorozatrész, amit valaha láttunk. Működnek benne az akciók, a nagymonológok, a karakterhalálok… igazi érzelmi hullámvasútról van itt szó, ami egy pillanatra sem lassít. Ráadásul lerí róla, hogy talicskával tolták bele a pénzt, helyenként a Marvel Studios megirigyelheti, hogy a látványt tekintve mit hoztak össze a Duffer testvérek.

Ha háromszor nem pityeredtünk el az évadzárón, akkor egyszer sem.

Onnan lehet tudni, hogy valami igazán jót lát az ember, hogy a két és fél óra igazából vagy negyven percnek érződik. Itt is ez volt a helyzet. Nemcsak Vecna és Eleven mentálbunyója működött nagyszerűen, hanem a befejezésre végképp kijött az is, hogy mennyire jó színész lett néhány Stranger Things-esből. Ki kell emeljük a Maxet alakító Sadie Sinket, aki hatalmasat fejlődött idénre, na és a friss felfedezett, túlkoros rocker srácot, Eddie-t (Joseph Quinn). De hozta a kötelezőt a Dustint játszó Gaten Matarazzo és a szereplőgárda nagy része is. Szerencsére a felnőttek szálának is megvolt a helye, úgyszintén nagyszerű alakításokkal, Winona Rydert nagy szerencse, hogy előkaparták a feledés homályából, mert ő még mindig viszi a hátán a dolgokat. Joyce kapcsolata a marcona Hopperral (David Harbour) pedig egyszerűen elragadó.

Kicsit azért sajnáltuk, hogy Robinból (Maya Hawke) butuska comic reliefet csináltak, míg a szintén az előző évadban felfedezett Erica (Priah Ferguson) karakterét is picit elherdálták, de olyan nagyszerű új arcoknak örülhettünk ugyanakkor, mint a konspirációs elméleteket hobbiból gyártó Murray (Brett Gelman), aki látványosan hozzátette a magáét a sorozathoz.

A Stranger Things 4. évada nagyobb, látványosabb, izgalmasabb, mint valaha. Az utolsó képsorokban kapunk egy erős cliffhangert, hogy kaparjuk a falat, míg végre befut a folytatás. Reméljük, a koronavírus már nem köp bele a Duffer tesók levesébe, és minél előbb. Nagy kérdés, hogy a pokol szélére sodródott Hawkinsról tudnak-e még egy fejezetben hasonlóan minőségi módon mesélni. Mi a most látottak alapján bízunk a készítőkben, pedig egy-két részre azért ráfért volna, hogyha engedik dolgozni a vágót, és lefaragnak pár jelenetet. A Stranger Things jelen pillanatban a popkultúra csúcsa, ezt a sorozatot nem nézni tényleg ciki.

9/10

A Stranger Things teljes negyedik évada szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.